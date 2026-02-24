¿Adriana Nieto sabe donde está Adela Noriega? La actriz de El privilegio de amar rompe el silencio

Adriana Nieto, actriz de la telenovela El privilegio de amar, habló recientemente sobre Adela Noriega, finalmente rompió el enigma y ¿reveló su paradero? Esto fue lo que dijo y aquí te contamos los detalles.

Adriana Nieto cuestiona el hermetismo de Adela Noriega. / Foto: Redes sociales

¿En que telenovela trabajaron juntas Adela Noriega y Adriana Nieto?

Adriana Nieto y Adela Noriega coincidieron en la telenovela El privilegio de amar, producción en la que compartieron créditos en una historia centrada en la moda, la familia y los reencuentros. En ese proyecto, Nieto interpretó a Lizbeth, mientras que Noriega asumió el papel protagónico.

En la trama, Cristina es una joven huérfana de origen humilde que persigue el sueño de convertirse en modelo. Su vida cambia cuando recibe la oportunidad de ser la imagen de una reconocida diseñadora, lo que la lleva a integrarse a un entorno distinto al que creció.

Sin saberlo, ese nuevo camino profesional la acerca a la familia que la abandonó cuando era niña, detonando una serie de encuentros que marcan el desarrollo de la historia y el destino de su personaje dentro de la telenovela.

¿Dónde está Adela Noriega? / Redes sociales

¿Qué dijo Adriana Nieto sobre el paradero de Adela Noriega?

Adriana Nieto se refirió al paradero de Adela Noriega y reconoció que no ha vuelto a tener contacto con ella desde que coincidieron en televisión. La actriz abordó el tema durante una transmisión en sus redes sociales, donde respondió a preguntas de sus seguidores.

“No, no volví a ver nunca a Adela Noriega, pero creo que ni yo ni nadie, o sea, es que se esconde, ¿verdad? Yo no entiendo cómo le hace, oigan, ahorita con los celulares que todo el mundo te puede grabar en todos lados, no puedes hacer nada a escondidas porque, pues, todo el mundo te encuentra. Explíquenme ustedes cómo le hace Adela para que nadie sepa dónde está”, dijo.

Señaló que incluso viviendo fuera de la capital sería complicado pasar desapercibida en la actualidad. como es el caso de Noriega desde hace años: “Ya sé que tal vez no viva en Ciudad de México, pero no importa dónde viva. O sea, ahorita con un celular cualquiera te graba, el punto es cómo le hace. ¿No sale a la calle? ¿O por qué no hay un video de Adela? ¿Por qué no hay una foto?”, comentó.

“Sí está muy cañón cómo siempre ha llevado su vida con tanto hermetismo, la verdad, digo, qué padre, pero no sé”, dijo Nieto, dejando claro que desconoce información sobre su ubicación actual.

El misterio de Adela Noriega: esto dijo Adriana Nieto. / Redes sociales

¿Adriana Nieto regresará a las telenovelas?

Adriana Nieto habló sobre la posibilidad de regresar a la televisión y recordó uno de los proyectos que marcó su carrera, su participación como “Lizbeth” en El privilegio de amar. La actriz reconoció el impacto que tuvo ese personaje en su vida profesional.

“Indudablemente Lizbeth, de ‘El privilegio de amar’, fue una cosa increíble, además, para la edad que yo tenía, pues me cimbró en muchos sentidos”, expresó al referirse a la etapa en la que formó parte de la producción.

Sobre un posible regreso a la pantalla, señaló: “Si me invitan, probablemente sí, la verdad no es algo que esté buscando, no estoy buscando chamba, entonces, pues ya sé que tampoco me va a caer del cielo. Si me invitan, yo feliz”. De esta manera, dejó abierta la puerta a futuros proyectos, aunque aclaró que actualmente no está en búsqueda activa de trabajo en televisión.

