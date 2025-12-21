¿Era insoportable con Laisha Wilkins? Adriana Nieto rompe el silencio con Michel Rubalcava ¿tuvieron roces?

Durante años, Laisha Wilkins ha sido señalada en el medio artístico por supuestamente tener un carácter fuerte y una actitud “pesada” en los foros de grabación.

Sin embargo, recientemente la actriz Adriana Nieto salió en su defensa y ofreció una versión muy distinta sobre cómo es realmente trabajar con ella, al recordar la experiencia que compartieron en la telenovela Locura de amor.

En entrevista con el periodista Michel Rubalcava, Adriana Nieto habló sin filtros sobre la fama que rodea a Laisha y dejó claro que, lejos de los rumores, su convivencia fue más que positiva.

Mira: ¿Qué te pasa Laisha Wilkins? El señor de los muebles sigue esperando su pago

Adriana Nieto dio vida a Natalia en la telenovela Locura de amor. / Redes sociales

¿Qué dijo Adriana Nieto sobre Laisha Wilkins y cómo fue trabajar con ella?

Al ser cuestionada sobre si era complicada, Adriana Nieto respondió con humor: “Cero… ay no, es cierto”, dijo entre risas, para luego aclarar que su relación con Wilkins siempre fue excelente. “Yo a Laisha la pasé increíble. La verdad la quiero mucho. Nos hemos visto muy poco en los últimos años, quizá tres veces, pero estamos en contacto. Siempre la felicito en su cumpleaños”.

Nieto recordó que uno de los momentos más importantes de su carrera estuvo marcado por el apoyo incondicional de Laisha, especialmente cuando atravesó una etapa difícil dentro de la producción.

“Yo siempre le voy a agradecer a Laisha que cuando todo mundo me dio la espalda, ella siempre estuvo ahí para darme una palmada en la espalda, para decirme ‘aguanta, no les hagas caso, ya vamos a acabar’, o hasta decirme ‘qué idiota, cobraste tres pesos’” Adriana Nieto

Mira: A 19 años del escándalo, Adriana Nieto responde si volvería a trabajar con Juan Soler

¿Laisha Wilkins era insoportable? Esto revela Adriana Nieto / Redes sociales

¿Cómo es el caracter de Laisha Wilkins, según Adriana Nieto?

Adriana Nieto aseguró que las producciones no están acostumbradas a actrices que cuestionan o ponen limites y muchas veces no está bien visto que los actores cuestionen indicaciones.

En ese sentido, aseguró que Laisha le enseñó a poner límites y a defender su lugar como actriz. “En una estructura donde estamos acostumbrados a seguir indicaciones sin opinar, no está bien visto alguien como Laisha que dice: ‘No voy a hacer eso, yo soy actriz, no tengo que hacer otras cosas’. Y eso se lo aprendí a ella”.

Como ejemplo, Adriana recordó una anécdota durante una gira de promoción en Veracruz. Tras cumplir con entrevistas, en la agenda aparecía una comida con amigos del entonces gobernador. “Laisha me dijo: ‘No vamos a ir a eso’. Me explicó que no teníamos que ir de acompañantes de nadie, porque no íbamos a hablar de la telenovela y eso no tenía nada que ver con nuestro trabajo. Yo se lo agradezco muchísimo”, relató.

Finalmente, Adriana Nieto reconoció que Laisha Wilkins sí tiene fama de ser conflictiva, pero insistió en que su experiencia fue completamente distinta. “Lo que yo vi fue a una mujer profesional: siempre llegaba a tiempo a sus llamados, se sabía perfectamente sus escenas. Quizá la gente no está acostumbrada a que alguien se queje, pero jamás la vi faltar a su responsabilidad. Nos llevábamos increíble”.

Con estas declaraciones, Adriana Nieto ofrece una perspectiva distinta de Laisha Wilkins, destacando su profesionalismo, carácter firme y lealtad, cualidades que, según ella, muchas veces son malinterpretadas dentro de la industria.

Mira: Laisha Wilkins llama “nacos” a asistentes al concierto de PolyMarchs; la tunden en redes y no se arrepiente