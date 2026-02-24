César Bono confiesa por qué terminaron sus matrimonios y qué fue lo que más le dolió; ¿Él fue infiel?

César Bono habló de los momentos que marcaron su historia familiar: el actor confesó que sus divorcios fueron procesos que le dolieron, especialmente por la distancia que se generó con sus hijos, y recordó cómo enfrentó esa etapa lejos de ellos, te contamos lo qué dijo.

No te pierdas: Memo del Bosque ayudó a querido actor en un momento crítico: “Seguía siendo muy generoso”

César Bono revela cómo afrontó sus divorcios y el impacto en sus hijos. / Redes sociales

¿Cuántos divorcios tiene César Bono?

César Bono ha atravesado dos procesos de separación a lo largo de su vida. En 2021 concluyó su matrimonio con la exactriz Patricia Castro, con quien se casó en 1988. Durante más de tres décadas compartieron una etapa en la que también formaron una familia junto a sus hijos Patricio y Leonardo, quienes crecieron mientras el actor mantenía una carrera activa en televisión y teatro.

Antes de esa relación, el intérprete estuvo casado durante 15 años con Xóchitl. De ese matrimonio nacieron sus hijas María del Sol y María Rosa. Esa primera etapa como esposo y padre marcó el inicio de su vida familiar, en un periodo en el que alternaba sus compromisos profesionales con la crianza de sus hijas.

No te pierdas: César Bono brincándose la fila para cobrar su pensión ¡paparazzi!

César Bono rompe el silencio sobre sus divorcios y la infidelidad. / Redes sociales

¿Qué dijo César Bono de sus divorcios?

César Bono habló sobre sus divorcios y explicó cómo enfrentó el final de sus matrimonios. El actor señaló que, cuando una relación llega a su término, considera que la decisión debe tomarse pensando en el bienestar de la familia, especialmente de los hijos.

“No a rogarle porque hay veces que te une un amor y una pasión increíble a una mujer y luego eso termina, y cuando termina, lo más sano, que así me sucedió a mí en las dos ocasiones, yo tengo dos matrimonios y dos divorcios, lo más sano es separarse por las buenas para que los hijos vean a dos padres sanos”, expresó el actor en entrevista con De primera mano.

Al ser cuestionado sobre si hubo infidelidad de su parte, respondió: “¿Infidelidad? De mi parte no, es que al principio oyes campanitas, luego dejas de oírlas y luego dejas de sentir mariposas en el estómago y luego tienes que terminar”.

Con estas palabras explicó que, desde su perspectiva, el desgaste natural de la relación fue lo que marcó el cierre de sus matrimonios. Con el paso del tiempo, ambas relaciones llegaron a su fin y de estos matrimonios nacieron sus cuatro hijos: “No me hubiera gustado tener ningún divorcio, yo soy hijo de unos señores que se divorciaron y me dolió siempre el divorcio”.

Casi siempre los hombres festejan el divorcio de uno de los amigos. Y yo les decía: ‘No seas tonto, no ver a los hijos en la mañana antes de la escuela, duele mucho’, y lo sigo pensando y por eso me arrepiento del tiempo que no viví con ellos. Estando sano y sano el matrimonio, dejas de de vivir con ellos por el trabajo. Yo durante muchos años trabajé 18 horas al día y cuando veía a mis hijas, que son las que nacieron primero, casi siempre estaban dormidas y cuando ellas se levantaban, estaba yo dormido. César Bono

No te pierdas: César Bono confiesa que su problema de salud es hereditario: “Mis tíos paternos también lo sufrieron”

César Bono habla del fin del amor y sus dos divorcios. / Redes sociales

¿Quién es César Bono?

César Bono nació el 19 de octubre de 1950 en la Ciudad de México y ha desarrollado su carrera como actor, comediante y actor de doblaje. Su trabajo se ha extendido por distintas producciones de televisión, además de proyectos en cine y teatro, donde ha construido una trayectoria constante dentro del medio artístico.

En la pantalla chica ha dado vida a personajes que forman parte de series reconocidas, como Frankie Rivers en Vecinos, estrenada en 2005, y César Ramírez en Mi secretaria, producción transmitida en 1978. Estos papeles lo colocaron en comedias televisivas que tuvieron presencia en distintos periodos.

También ha participado en el ámbito del doblaje, donde fue la voz en español latino de Mate en la franquicia animada Cars. Este personaje aparece en las películas de la saga producida por Pixar, ampliando así su trabajo más allá de la actuación en pantalla.

No te pierdas: César Bono aún no recupera su casa