César Bono confiesa que su problema de salud es hereditario: “Mis tíos paternos también lo sufrieron”

En 2018, el público se alarmó ante la noticia de que César Bono había tenido ocho infartos: siete cerebrales y uno del corazón. Pensamos lo peor, incluso su médico no se explicó cómo sobrevivió.

Hoy, en 2024, el actor sigue en pie. Aun cuando lleva cinco años con fuertes dolores debido a la hemiplejia (parálisis de la mitad del cuerpo) y la mano espástica (los músculos permanecen contraídos de manera permanente), realiza un trabajo impecable, tanto en la obra de teatro ‘Defendiendo al cavernícola’ (con la cual lleva 23 años en cartelera) como en las grabaciones de ‘Vecinos’ donde interpreta a Frankie Rivers.

Hace unos días recibió la medalla Eduardo Arozamena, por 50 años de trayectoria, que, en realidad, son 58. Emocionado por la presencia de sus hijos, de su aun esposa, Patricia Castro, recibió la presea, que además tiene un valor agregado, pues Arozamena era abuelo de su esposa.

“Estoy muy emocionado. El señor Eduardo Arozamena además de ser fundador de la ANDA es pariente de mi esposa y de mis hijos. Llevo 58 años de trabajo. Mi primera actuación fue en 1966, la película “El lobo estepario” que concursó en Europa”.

¿Por qué lleva “Defendiendo al cavernícola” tantos años en cartelera? Yo creo que debido a la investigación que hizo Rob Becker (autor de la obra). Sí descubrió por qué somos tan diferentes el hombre y la mujer. Esto nació en la época de las cavernas. Sí es un garbanzo de a libra, para que una obra dure un año es una locura, y de esta vamos a cumplir 23 años en octubre”.

Bono reveló que la isquemia que padece, (las venas tienen un diámetro muy pequeño y a veces se tapan provocando infartos cerebrales o del corazón) es hereditaria. Varios tíos paternos, tuvieron el mismo problema. / Luis Pérez

César Bono sigue manteniendo a su ex

Sabemos que Bono no tiene pareja. Durante la pandemia, él y Paty se separaron. Aun así, ella aparece en los videos en “papel” de esposa que se transmiten durante la obra. De hecho no se han divorciado. Tampoco tienen prisa de hacerlo. Hoy son los mejores amigos y el actor sigue sosteniendo económicamente a Paty: “Cuando nos juntamos, nosotros teníamos hijas cada quien, por su lado, ella una y yo dos, y una vez casados tuvimos dos hijos en común; ella vive con uno y yo con otro. Estamos separados pero cada uno con un hijo. Las hijas que tenemos de otras parejas ya están casadas. Mis hijas son mamás. Ya somos abuelos los dos, pero solo de parte de nuestras respectivas hijas”.

¿Hay probabilidad de que vivan juntos otra vez? “Eso no se sabe. Son designios de Dios. Yo sigo siendo responsable de sus gastos, como dice en la obra, siempre he sido proveedor con ella y en su momento con la mamá de mis hijas. Nos separamos por cosas inexplicables. No sabemos qué va a pasar. Ella me quiere y yo también. Es la madre de mis hijos”.

El actor se separó de su esposa Paty Castro, desde 2021, pero no se han divorciado y lo más probable es que no lo hagan. A la fecha, él le sigue dando manutención. / Luis Pérez

Sin miedo a la vida, sin miedo a la muerte: El estado de salud de César Bono

¿Le da miedo la soledad? “No, así nacemos y así nos vamos. Así es la vida. A mí no me da miedo la vida, ni la soledad, ni la muerte, ni las enfermedades. Soy creyente y acepto la vida tal como es”.

Sobre su salud, dice que durante las funciones, el dolor no solo no disminuye sino aumenta en el transcurso del día. “La hemiplejía que tengo hace que esa mitad del cuerpo tenga un dolor que aumenta cada hora que pasa durante el día y la mano espástica, lo mismo. Mi mano izquierda se está apretando las 24 horas y conforme avanza el día siento más la presión de que se esté apretando sin que yo quiera. Es involuntario. Las secuelas de movilidad las tengo desde hace años (2018). Todo lo que me sucedió en cuanto a movilidad sucedió en una sola noche, pero para recuperarte lleva años y es muy desgastante. Con trabajo y sin trabajo, como sea. Yo era una persona completamente normal, deportista y se acabó eso”.

Su padecimiento, nos dijo, es hereditario: “Se llama isquemia y se presenta cuando tienes tus venas muy pequeñas. Entonces a veces se tapan por ser tan delgado el diámetro y cuando esto sucede, vienen los problemas cardiovasculares tanto del cerebro como del corazón. Yo he tenidos infartos en el cerebro y en el corazón, tíos paternos también”.

César Bono recibió la medalla Eduardo Arozamena por 50 años de trayectoria, aunque en realidad, cumplió 58. Paty Castro, su esposa, y sus hijos César Patricio y Leonardo, lo acompañaron en un día tan importante. / Luis Marín

“Según mi historia clínica, el desgaste fue por exceso de trabajo y lo cardiovascular por genética. Nada que hacer. Trabajaba 18 horas diarias para mantener a los hijos”.

“Estoy decidido a luchar hasta el último momento, es decir, quiero llegar vivo a la muerte”, nos dijo.

Por último, César habló de sus nietos: “El mayor tiene 18 años y la menor nueve. Como abuelo, soy muy cariñoso. Los amo, los adoro. Ser abuelo sí que sorprende. Creo que a la pequeña, Julieta , le gusta mucho el baile y la comedia musical, igual que a Leonardo. Mi nieta además dibuja increíble”.

Sobre la edad ideal para comenzar a actuar, Bono dice que todos tenemos que trabajar en la vida y mientras más rápido empieces mejor. Nos reveló que su hija mayor (María Rosa) apareció en ‘Hogar dulce hogar’, a los dos años y María del Sol nació dentro del programa, pues su mamá (Xóchitl) todo el embarazo se lo pasó en pantalla, también en el mismo programa.

“Yo no estoy en contra de eso. Creo que el trabajo es parte de la vida. Yo empecé a trabajar a los 15 años, y me ofrecieron una película de niño, pero a mi padre no le gustaba esto. Decía: ‘Mis hijos no son títeres’, y no me dejó. Yo estoy seguro de que tenemos que trabajar toda la vida y mientras más pronto, mejor. Cuando yo empecé a actuar, mi papá ni me iba a ver. Desde que empecé a estudiar teatro no nos llevábamos tan bien como antes. Al final, a mi papá le gustó la idea de que fuera conocido”.