Rapero mexicano fue detenido tras asaltar y apuñalar con arma blanca en plena avenida: ¿De quién se trata?

Al igual que Sargento rap, intérprete mexicano señalado por supuestos actos de violencia contra su expareja Camy G, ahora otro artista también se encuentra envuelto en una nueva polémica.

La detención de un rapero mexicano en calles de la capital mexicana, ha dejado sorprendidos no solo a sus fans, si no también a colegas del ámbito. Tras un operativo, el intérprete fue denunciado y posteriormente capturado. Te contamos de quién se trata.

Pixabay

¿Qué rapero mexicano fue detenido recientemente tras realizar un presunto asalto?

El rapero mexicano “Sampe MC”, conocido en la industria de la música, fue capturado hace unos pocos días, luego de autoridades mexicanas desplegaran un operativo que tenía como objetivo su captura.

Tras su detención, “Sampe MC” fue trasladado a un reclusorio, donde enfrentará cargos por lesiones y robo con violencia, delitos que podrían implicar una pena considerable en caso de ser encontrado culpable.

Aunque aún no es un artista ampliamente conocido, sí tenía una carrera en ascenso, ya que además de interpretar, también hacía la música para otros cantantes.

Te puede interesar: Rapero, integrante Cartel de Santa detenido por invadir propiedad ajena; exigía que le entregaran a sus hijos

El rapero “Sampe MC” es detenido / Redes sociales

¿Cómo fue el presunto asalto que realizó el rapero “Sampe MC”?

“Sampe MC” fue señalado por su presunta participación en un asalto con violencia ocurrido en calles de la colonia Olivar del Conde.

De acuerdo con autoridades, el artista presuntamente habría apuñalado a un transeúnte para despojarlo de sus pertenencias, lo que derivó en un operativo que culminó con su captura.

Gracias a labores de inteligencia y patrullaje, los agentes lograron identificar y detener a “Sampe MC”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Actualmente, el acusado permanece bajo proceso judicial. Será en los próximos días cuando un juez determine su situación legal, en una audiencia donde se evaluarán las pruebas presentadas por la fiscalía.

Lee: Tras ser detenido el conductor, Edson Cisneros “el Chucky”, queda en libertad y lo transmiten en vivo: VIDEO

“Sampe MC”, rapero mexicano, es detenido / YT: Sampe Mc [Sangre y Lágrimas Crew]

¿Quién es “Sampe MC” y cuáles son sus canciones más conocidas?

La carrera de “Sampe MC” no es muy conocida, pero dentro de plataformas como Spotify y YouTube ya reunía varios suscriptores y reproducciones, ya que no solo se basa en interpretar su propia música, si no también es el encargado de hacer la instrumental en otros proyectos.

Su actividad se ha centrado principalmente en redes sociales y colaboraciones digitales, donde participa en proyectos de rap y hip-hop.

En sus plataformas digitales, “Sampe MC” tiene varias canciones, algunas de ellas son las siguientes:



Miedo escaso ,

, Blanco y negro ,

, Pagadores ,

, Sin categorías, entre muchas otras.

Tal vez te interese: Rapero es arrestado por violencia doméstica a tres años de ser detenido por “tocarse” en un avión; ¿quién es?