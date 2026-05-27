Reportero de TUDN habría sentenciado a cinco años de cárcel por delito en Sudáfrica: ¿Compañeros lo confirman?

La curiosa historia dio inicio a mediados de marzo, cuando se reveló que un reportero de TUDN fue detenido en Sudáfrica, quien se encontraba en dicho país por motivos de trabajo. A más de dos meses del hecho, circulan versiones que lo colocan en prisión por los próximos cinco años. ¿Se confirma el rumor?

Detienen a periodista de TUDN en Sudáfrica / X

¿Qué reportero de TUDN fue detenido en Sudáfrica?

En marzo comenzó a difundirse un video en el que aparece Julio ‘el Profe’ Ibáñez, reportero de TUDN, quien residía en Sudáfrica por temas del Mundial 2026, ya que México enfrentará a dicha selección en la inauguración de la justa,

‘El Profe’ Ibáñez estaba realizando una transmisión en vivo para TikTok. Durante la emisión, un hombre armado ingresó a la habitación y le habló en su idioma.

Momentos después, la transmisión se interrumpe de manera repentina, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Aunque el clip apenas empezó a viralizarse recientemente, el diario Récord señaló que la detención habría ocurrido desde el pasado 18 de marzo.

A dos meses de lo acontecido, hoy comienzan a salir detalles a la luz, aclarando el motivo por el que fue detenido y hasta el tiempo que podría pasar en la cárcel. ¿Qué es lo que se sabe?

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Colaborador de TUDN fue arrestado en Sudáfrica / Redes sociales

¿Julio ‘el Profe’ Ibáñez fue sentenciado a cinco años de cárcel en Sudáfrica?

La noche del martes 26 de mayo comenzó a trascender que Julio ‘el Profe’ Ibáñez había sido sentenciado a cinco años de prisión, pero... ¿cuál fue el motivo de la presunta decisión?

En información de distintos medios en redes sociales, la justicia sudafricana lo acusó de un uso indebido de drones para grabar actividades de distintas áreas, algo que tomaron como “espionaje” y hasta “terrori...”.

“ Informa Alejandro Gómez que, tras meses de espera, hoy fue la audiencia del periodista mexicano y se determinó que cumplirá una condena en prisión hasta 2031 ”, dijo el influencer Davo Xeneize.

Para calmar las especulaciones, Danielle Dithurbide, titular de Despierta, alzó la voz y en una plática con Maxine Woodside, negó que ya existiera una sentencia, pero sí es verdad que ha sido un proceso complicado:

No existe ninguna sentencia, ninguna condena, ni ninguna decisión de los jueces en Sudáfrica que es un país muy complicado y con un montón de problemas que han hecho este proceso mucho más complicado. Danielle Dithurbide

Para dar más tranquilidad a la audiencia, Danielle afirmó que la decisión se tomará hasta la próxima audiencia el 2 de junio y que, por lo pronto: “ los dos cargos principales y graves que les estaban imputando ya fueron desechados desde hace semanas atrás ”, aseveró.

La comunicadora también explicó que ella ha seguido el caso muy de cerca debido a la amistad que mantiene con el comentarista deportivo, esperando que todo se resuelva.

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¿Quién es Julio ‘el Profe’ Ibáñez?

Julio ‘el Profe’ Ibáñez es un periodista deportivo que forma parte del equipo de TUDN. A lo largo de su trayectoria se ha destacado por su trabajo como reportero de cancha, además de realizar entrevistas exclusivas y participar en transmisiones de futbol.

Inició su carrera dentro del periodismo deportivo en 2012 y un año más tarde tuvo la oportunidad de cubrir su primer evento internacional: el Premundial Sub-17.

Además de su trabajo en televisión, también participa en MVS Radio y desarrolla contenido en su propio pódcast titulado Por mis pelotas.

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