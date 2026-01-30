Famoso periodista de CNN es detenido tras una protesta: ¿Qué le pasó al expresentador?

La noticia sacudió al gremio informativo: un experiodista de CNN fue detenido y de inmediato surgieron las preguntas. ¿Qué pasó?, ¿por qué fue arrestado alguien que durante años informó desde una de las cadenas más importantes del mundo?, ¿de quién se trata? Te contamos todos los detalles.

¿Qué periodista de CNN fue detenido?

Don Lemon, expresentador de CNN, fue detenido la noche del jueves 29 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos, de acuerdo con los primeros reportes que comenzaron a circular en medios locales y redes sociales.

La noticia generó sorpresa por tratarse de una figura ampliamente conocida en el periodismo televisivo estadounidense, con una trayectoria marcada por su paso al frente de espacios informativos de alto reconocimiento.

Detención de Don Lemon sacude al periodismo: esto ocurrió. / Foto: Redes sociales

¿Por qué detuvieron a Don Lemon, conductor de CNN?

De acuerdo con un reporte de The Associated Press (AP), el periodista Don Lemon fue arrestado mientras realizaba labores de cobertura informativa en el contexto de eventos relacionados con los Premios Grammy. Según la agencia, la detención ocurrió tras un señalamiento de presunta violación a una ley federal, en el marco de una protesta llevada a cabo en una iglesia en St. Paul, Minnesota. El caso ha puesto atención en las condiciones en las que se desarrollaba su trabajo periodístico al momento del arresto.

AP detalló que Lemon se encontraba documentando los hechos cuando fue detenido por las autoridades, en un escenario vinculado a una manifestación pública. La información difundida hasta ahora señala que la intervención policial se dio durante el ejercicio de su labor informativa, sin que se hayan precisado públicamente más detalles sobre el proceso legal o los cargos específicos derivados del incidente.

Tras el arresto, Abbe Lowell, abogado de Don Lemon, afirmó que su cliente cuenta con más de 30 años de trayectoria como periodista y subrayó que su trabajo estaba protegido constitucionalmente, particularmente en el estado de Minnesota. “Su trabajo, protegido constitucionalmente en Minneapolis, no fue diferente de lo que siempre ha hecho. La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas cuyo papel es arrojar luz sobre la verdad y responsabilizar a quienes están en el poder”, señaló el defensor legal.

¿Qué hacía Don Lemon cuando fue detenido? Los detalles del arresto. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Don Lemon, periodista detenido?

Don Lemon, cuyo nombre completo es Donald Carlton Lemon, nació el 1 de marzo de 1966 en Baton Rouge, Luisiana, y es un periodista estadounidense con una trayectoria desarrollada principalmente en la televisión. Inició su carrera como presentador de noticiarios de fin de semana en medios locales de Alabama y Pensilvania, donde comenzó a consolidar su experiencia frente a cámara en la cobertura de información general.

Posteriormente, trabajó como corresponsal para NBC, participando en espacios informativos como Today y NBC Nightly News. En 2006 se integró a CNN como corresponsal, y años más tarde se convirtió en uno de los presentadores de la cadena al frente del programa CNN Tonight, rol que asumió a partir de 2014 y que marcó una etapa relevante dentro de su carrera profesional.

A lo largo de su trayectoria, Don Lemon ha sido reconocido con un Premio Edward R. Murrow y tres Premios Emmy regionales. El 24 de abril de 2023, dio a conocer mediante un comunicado que había sido despedido de CNN, señalando que la decisión le fue informada a través de su agente. De acuerdo con reportes del New York Times, en ese periodo la cadena enfrentaba dificultades para concretar invitados para su espacio y registraba una disminución en la preferencia de audiencia.

