Periodista y conductora mexicana teme ser intubada por virus: “es un bicho poderosísimo”: ¿De quién se trata?

Una reconocida periodista y conductora mexicana atraviesa un delicado episodio de salud. Lo que comenzó como una aparente gripa común evolucionó en cuestión de semanas hasta convertirse en un padecimiento severo, con síntomas intensos y desconcertantes. A través de sus redes sociales, la comunicadora encendió las alertas y pidió a la población no minimizar cuadros respiratorios que, según advierte, ya no se comportan como antes. ¿Cuál es su estado de salud?

¿Qué periodista mexicana reveló recientemente que padece un fuerte virus?

Fue la periodista, Fernanda Familiar, quien a través de una serie de historias compartidas en su perfil de Instagram, que padece un extraño virus que la ha estado atacando en fechas recientes.

Lo que según narra, empezó como una gripa común, rápidamente se transformó en una serie de síntomas que empeoraron y que poco a poco fueron desconcertantes, no solo para ella, si no también para los médicos, pese a todos los estudios a los que se sometió.

“Empecé con una gripa muy mormada, tos, algo que parecía muy sencillo, a los tres o cuatro días se me quitó y hace dos semanas volvió, sumándole fuerte dolor de cabeza y estornudos se quitó luego de cuatro o cinco días y esta semana empecé a sentir un dolor de garganta horrible, horrible”, dijo Familiar.

Es aquí que comenzó el “calvario” para la periodista mexicana.

¿Cuál es la enfermedad que padece la periodista mexicana Fernanda Familiar?

El lunes 19 de enero, Fernanda Familiar informó que se dirigía al hospital debido a la gravedad de los síntomas que presentaba. La periodista relató que durante tres semanas su salud ha sido una montaña rusa: comenzó con una gripa leve, congestión y tos que parecían desaparecer, pero que regresaban con mayor intensidad cada vez. En la fase más reciente, el malestar escaló de forma alarmante.

A esto se sumaron opresión en el pecho, dolor pulmonar intenso, estornudos constantes y una sensación de bloqueo total en el cuerpo, sin expectoración. Familiar también presentó fiebres intermitentes de hasta 39 grados, además de un agotamiento extremo que apenas le permitía dormir.

La gravedad del cuadro fue tal que la conductora confesó haber temido ser intubada. “ No me quise ir al hospital para que no me intubaran ”, expresó.

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es que todas las pruebas médicas realizadas a Fernanda Familiar han salido negativas. Covid-19, influenza, Ómicron y otros virus respiratorios conocidos fueron descartados mediante estudios de sangre, garganta, moco, pulmones y aire. Ninguno de los medicamentos comúnmente recetados para estos padecimientos tuvo efecto en su organismo.

“ Sales negativa a todas las pruebas que hay y este parece ser un cóctel de todos ”, explicó.

¿Qué bicho es? No lo sé. De este bicho no sabemos su nombre ni sus características. Fernanda Familiar

Entre los síntomas más persistentes, destacó un fuerte dolor en la zona superior de los ojos, adormecimiento de manos, molestias articulares y musculares, además de un dolor corporal generalizado que la llevó al límite. “ Para que yo aparezca sin maquillaje y yendo al doctor es porque en serio me preocupa que les pase ”, dijo a sus seguidores.

Fernanda Familiar revela que padece un virus muy fuerte / IG: fernanda_familiar y canva

¿Quién es Fernanda Familiar y cuál es su trayectoria?

Fernanda Familiar se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del periodismo y la comunicación en México, respaldada por una trayectoria de más de veinte años en radio, televisión, plataformas digitales y el ámbito editorial.

A lo largo de su camino profesional ha sobresalido no solo en la conducción, sino también como entrevistadora, analista y voz de opinión influyente. Uno de los pilares de su carrera ha sido el programa “¡Qué tal Fernanda!”, un espacio que se posicionó como referente por su visión social y profundamente humana.

Mediante este proyecto, Familiar ha dado visibilidad a problemáticas cotidianas, relatos de vida, temas de salud emocional, violencia de género, derechos humanos y asuntos de interés nacional, utilizando un lenguaje cercano que fomenta la reflexión.

