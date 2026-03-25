¿Integrante de TUDN es liberado? Tras detención en Sudáfrica durante transmisión en vivo, revelan detalles: VIDEO

Julio Ibáñez, mejor conocido en el mundo deportivo como ‘el Profe’, encendió las alarmas al revelarse que había sido detenido en Sudáfrica por cargos de espionaje. El momento de su detención quedó grabado durante una transmisión en vivo para redes sociales. Esto es lo que se sabe.

Julio ‘el Profe’ Ibáñez / Redes sociales

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¿Cómo fue el arresto de Julio ‘el Profre’ Ibáñez?

Hace algunas horas, circuló un video en el que se podía ver a Julio ‘el Profre’ Ibáñez, quien actualmente se encuentra en Sudáfrica por cuestiones laborales, haciendo una transmisión en vivo para TikTok. En algún punto, una persona armada entró a la habitación y le dijo algo en su idioma.

Tras esto, la emisión se corta abruptamente, dejando a sus fans preocupados. Si bien el material apenas se comienza a viralizar, el medio Récord informó que el arresto se suscitó el pasado 18 de marzo.

“El reportero de TUDN se encuentra actualmente detenido en una prisión sudafricana”, informaron. Por su parte, el portal 365Scores expuso que presuntamente lo estaban acusando de espionaje por el uso de drones no autorizados en un espacio aéreo restringido.

Si bien Ibáñez intentó aclarar el asunto y hasta mostró las credenciales que demostraban que solo era un reportero deportivo, la policía hizo caso omiso y lo apresaron. Se dice que el colaborador estuvo incomunicado por al menos dos días, lo que ha encendido aún más las alarmas.

Julio ‘el Profe’ Ibáñez / Redes sociales

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¿Julio ‘el Profe’ Ibáñez, colaborador de TUDN, ya fue liberado tras el arresto en Sudáfrica?

Hace unos momentos, se confirmó que Julio ‘el Profe’ Ibáñez, colaborador de TUDN, ya fue liberado tras una semana en prisión. Según un colaborador de ‘Record’, esto fue posible gracias a la movilización de Televisa y la embajada de México en Sudáfrica.

“Fueron llevados a la cárcel y cumplieron una semana allá en prisión. Hicieron los trámites y hoy, hace unas horas, acaban de liberar a Julio Ibáñez y Daniel, su organizador. Ya no está en la cárcel”, indicó.

Si bien señaló que ya no estaba en prisión, resaltó que están, “de alguna manera, arraigados”, en espera de poder regresar a México: “Momentos de muchísimo terror. Le mandamos un abrazo. Afortunadamente, ya están en resguardo”, puntualizó.

Cabe destacar que este hecho se da en medio del luto que Julio vive. Tan solo dos días antes de su detención, contó en redes sociales que estaba muy triste por la muerte de su amigo Pablo. Usó su Instagram para dedicarle unas emotivas palabras de despedida.

“Descansa en paz, mi Pablo. Te aseguro que somos muchos los que vamos a estar para ellos, como tú siempre estuviste para nosotros. Detallista,amable y siempre dispuesto a ver por los demás, con una sonrisa”, manifestó.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 🚨🚨



Julio Ibáñez ya fue liberado en Sudáfrica.

En Infiltrados de RÉCORD contamos los detalles. 👀👀



🎙️ @Carlos_Ponz pic.twitter.com/7mQrDAA9ih — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 25, 2026

¿Quién es Julio ‘el Profe’ Ibáñez, colaborador de TUDN arrestado en Sudáfrica?

Julio ‘el Profe’ Ibáñez es un periodista deportivo que actualmente colabora para TUDN.

Se especializa en reporterismo de cancha, entrevistas exclusivas y narración de fútbol.

Comenzó a trabajar en el ámbito deportivo en 2012.

Cubrió su primer evento internacional en 2013 (el premundial de la Sub-17)

Colabora con MVS Radio y también cuenta con su propio pódcast ‘Por mis pelotas’.

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