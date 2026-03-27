Muere reportero de TUDN a los 56 años; fue referente del fútbol mexicano; así anunciaron su pérdida

A casi tres meses de la muerte de Juan Domínguez Garrido, excomentarista de TUDN, otra figura de la narración y la crónica en nuestro país falleció.

El periodismo deportivo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido comunicador originario de Nuevo León, el cual, contaba más de tres décadas de trayectoria. La noticia se dio a conocer la madrugada de este viernes 27 de marzo a través de familiares y un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde se despidieron de quien fuera una voz constante en la cobertura de Tigres y Rayados de Monterrey. ¿Quién era?

El narrador de TUDN, Emilio Fernando Alonso, recibió muestras de apoyo por parte de colegas y aficionados del futbol mexicano. / x

¿Qué reportero de TUDN murió hoy, 27 de marzo?

La mañana de este viernes 27 de marzo se confirmó la muerte de Axel Solís, un reconocido reportero de TUDN, quien ganó reconocimiento formando parte de coberturas para los clubes regios, es decir, Tigres y Rayados.

El anuncio llegó vía X, pues en su cuenta oficial se compartió que el comunicador falleció, agradeciendo a todas esas personas que lo ayudaron para que su carrera dejara un gran legado:

Con el corazón profundamente roto, pero con el alma llena de gratitud, compartimos la partida de nuestro querido Axel Solís. (...) Él vivía por y para su profesión, pero siempre con ustedes en mente. Comunicado sobre la muerte de Axel Solís

En el mismo mensaje, se detalla que el también cronista deja a su esposa y un hijo, enviando las condolencias debidas a toda su familia tras este triste momento.

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🕊️ HASTA SIEMPRE

Con el corazón profundamente roto, pero con el alma llena de gratitud, compartimos la partida de nuestro querido Axel Solís. Un hombre íntegro, un periodista apasionado y, sobre todo, un ser humano excepcional que dedicó su vida a narrar las historias que nos… pic.twitter.com/Y7H5qIJwiT — AXEL SOLÍS (@axelsolisrmz) March 27, 2026

¿De qué murió Axel Solís, reportero de TUDN?

De acuerdo con los primeros reportes, el periodista de 56 años, Axel Solís, presuntamente habría sufrido un paro cardiaco. La noticia tomó por sorpresa a colegas, aficionados y seguidores, ya que en días recientes se mantenía activo informando sobre la actualidad de los equipos regiomontanos.

Aunque el comunicado no señala exactamente la causa oficial de su partida, muchos compañeros se dieron cita en los comentarios para despedirlo. Aquí algunos de ellos:



Alfredo Tame (reconocido narrador de TUDN): “ Con mucho cariño tu recuerdo, con mucho respeto a tu profesión y labor de tantos años, con la mejor energía para tus seres queridos ” y,

” y, Rodolfo Landeros: “ Descansa en paz, querido Axel. Pronta resignación para tu familia ”.

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Axel Solís, periodista de TUDN / X: Axel Solís

¿Quién fue Axel Solís y en qué programas participó?

Axel Solís construyó su carrera dentro del periodismo deportivo, especialmente en Monterrey, donde se convirtió en una figura reconocida por su cobertura diaria de los clubes Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey.

Durante más de 30 años, Solís narró no solo resultados, sino también las historias que rodean al futbol regiomontano: desde entrenamientos y fichajes, hasta momentos clave en la historia de ambos equipos.

Según información de Latinus, Solís no solo trabajó para TUDN, si no también destacó por su participación en Récord y El Heraldo de Monterrey.

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