Muere un famoso cronista deportivo tras ser hospitalizado de emergencia ¿De quién se trata?

¿Qué famoso cronista deportivo murió recientemente?

José Tomás Cabrera se convirtió en una figura central del periodismo deportivo dominicano gracias a su talento para transmitir la emoción de cada jugada. Fue narrador oficial de los Toros del Este, equipo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, y miembro destacado del equipo radial Pío Deportes, uno de los espacios más influyentes del país en materia deportiva.

La noticia de su muerte fue confirmada por sus colegas, quienes no tardaron en expresar su pesar. El Ministerio de Deportes de República Dominicana lamentó públicamente la pérdida del comunicador a través de un mensaje en redes sociales:

El Ministerio de Deportes lamenta profundamente el fallecimiento este lunes del destacado cronista deportivo Tomás Cabrera, una figura ejemplar del periodismo deportivo nacional, cuya trayectoria y pasión por el deporte dejaron una huella imborrable en varias generaciones. Ministerio de deportes de la República Mexicana

Compañeros de profesión, como Juan José Rodríguez, quien compartió cabina con Cabrera en múltiples transmisiones de la MLB, también se despidieron con emotivas palabras:

“ Qué tristeza me ha dado la noticia de la muerte de mi compañero por muchos años en la MLB por Teleantillas y en los Toros, Tomas Cabrera. Gran conocedor del beisbol. Un ACV. Mi sentido pésame a su esposa y familiares. Dios lo tenga en su gloria. Trabajamos 7mo juego Serie Mundial ”, dijo Rodríguez vía X.

¿De qué murió el cronista deportivo José Tomás Cabrera?

De acuerdo a diversos reportes de medios locales, José Tomás Cabrera fue ingresado de emergencia el lunes 10 de noviembre al Hospital Padre Billini.

El cronista deportivo falleció el mismo lunes por la noche. Según informaron fuentes locales, presentó un accidente cerebrovascular (ACV) mientras se encontraba en funciones.

Tras ser trasladado al Centro Médico Caribe, perdió la vida alrededor de las 20:00 horas. Cabrera era conocido por su participación en programas como Pío Deportes y transmisiones de la Major League Baseball y la NBA.

¿Quién fue José Tomás Cabrera, cronista deportivo?

Hijo del también cronista deportivo Julián Cabrera, fundador de la Asociación de Cronistas Deportivos de Puerto Plata, José Tomás Cabrera creció rodeado de micrófonos, estadios y la vibrante energía de los deportes.

Participó en espacios como “Alberto Rodríguez en los Deportes” y estuvo presente en coberturas internacionales de las Major League Baseball (MLB) y la National Basketball Association (NBA) a través de la cadena Teleantillas. Asimismo, además de su labor como cronista, Cabrera ejercía profesionalmente como mercadólogo.

Además de su labor profesional, Cabrera era esposo y padre de tres hijas. Su familia, junto con colegas y admiradores, ha recibido innumerables muestras de apoyo y condolencias tras su fallecimiento.

