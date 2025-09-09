Muere exdirector de la revista Rolling Stone y pionero del freestyle latinoamericano: ¿De quién se trata?

Un periodista argentino, también exdirector de la revista Rolling Stone, murió este fin de semana a los 43 años. Su legado como editor, cronista y figura clave en el desarrollo del rap en español deja una huella imborrable en la cultura popular. ¿De quién se trata?

Juan Ortelli fue un periodista argentino, editor y figura clave en la profesionalización del freestyle y la cultura hip hop en América Latina. Nacido en Mendoza en 1982, desarrolló una carrera marcada por la pasión, la innovación y el compromiso con la cultura popular. Fue director de Rolling Stone Argentina y jurado internacional de batallas de rap.

Su carrera dio un giro decisivo cuando comenzó a colaborar con Rolling Stone Argentina, una de las revistas de música y cultura más influyentes del país. En 2004, publicó allí su primera gran crónica: un retrato adelantado de las batallas de rap callejeras en Buenos Aires, mucho antes de que ese mundo ganara visibilidad en los medios tradicionales. Ese artículo se convertiría en un hito pionero dentro del periodismo de freestyle.

En paralelo, impulsó la Liga Bazooka, un innovador proyecto de rap escrito en el que compitieron algunos de los nombres más destacados de la escena. Esta liga fue clave en el tránsito de muchos artistas del freestyle improvisado al rap con formato más literario y estructurado.

Juan Ornelli / IG: juanortelli

¿De qué murió el periodista argentino, Juan Orteli?

La noticia de la muerte de Juan Ortelli fue confirmada por su familia a través de su cuenta oficial de Instagram: “Ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”.

Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido detalladas con precisión. Su hermano indicó en el comunicado que se trató de “causas naturales” . Según informó el diario La Nación, Ortelli tomaba medicación por problemas circulatorios, aunque su estado de salud no le impedía llevar una vida normal. El periodista fue hallado sin vida en su departamento y se realizará una autopsia para esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

Poco antes, colegas y amigos ya habían comenzado a manifestar su pesar en redes sociales. Uno de los primeros fue el escritor Pablo Plotkin, quien le dedicó un sentido homenaje: “Murió este fin de semana, a los 43 años, y nos dejó en shock, desolados. El Pity Álvarez decía que era un jedi. Yo lo voy a recordar como un periodista purasangre y un batallador de las grandes ligas. Descansá en paz, Juancho.”.

Raperos y freestyleros de todo el mundo como: Papo, Chuty, Blon, Jaze, entre otros, también lamentaron la muerte de su colega en el post que confirmaba la muerte de Juan Ortelli en Instagram.

¿Cuál fue la importancia de Juan Ortelli en la escena del rap en latinoamérica?

Más allá de su rol como editor en Rolling Stone Argentina, Juan Ortelli fue una pieza clave en el desarrollo y profesionalización del rap en español. Fue jurado recurrente de la Red Bull Batalla de los Gallos, una de las competencias más reconocidas del freestyle hispanohablante. Además, fundó la Liga Bazooka, un torneo de rap escrito que supo reunir a exponentes de gran nivel y marcar una nueva etapa en la evolución del género.

En los últimos años, Ortelli había reducido su participación en medios tradicionales para enfocarse en su proyecto más ambicioso: un libro de investigación sobre la historia del rap en español. Según su amigo Pablo Plotkin, se trataba de “una verdadera biblia del movimiento”, en la que Ortelli trabajaba desde hacía años con la meticulosidad y la pasión que lo caracterizaban.

Desde las redacciones hasta los escenarios de freestyle, Juan Ortelli será recordado por su labor como cronista, como editor brillante y un apasionado defensor de las culturas urbanas.

