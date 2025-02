Aleks Syntek se declara precursor del rap y en redes lo comparan con Martha Higareda, VIDEO

En una entrevista para programa de radio de Jessie Cervantes en EXA, el reconocido cantautor mexicano Aleks Syntek causó controversia al afirmar que fue uno de los pioneros del rap en español en México, junto al grupo Caló. Según Syntek, esta incursión en el género ocurrió mucho antes de que el movimiento comenzara a resonar en otros países de habla hispana como España.

En sus propias palabras:

“A mí sí me gusta el rap. Yo fui el precursor del rap en México con el grupo Caló, el primer grupo en la historia de Latinoamérica e Hispanoamérica, porque ni en España existía, que hicimos rap en español con Claudio Yarto en los noventa, lo que pasa es que a la gente se le olvida”, Aleks Syntek/ Jessie Cervantes EXA

Sin embargo, el rap no fue el único campo en el que Syntek se reconoció como pionero. Entre otros logros que mencionó, destacó haber creado el primer juego interactivo para computadora, ser el primero en realizar un concierto mediante streaming y el primer artista en componer un soundtrack para una producción del cine mexicano contemporáneo (‘Sexo pudor y lágrimas’, 1999)

“He podido ser pionero en muchas cosas, fui el primero en hacer un juego interactivo de computadora, en 1995 saqué disquetes de 3.5 en mi disco, en 1997 hicimos el primer concierto en streaming en vivo por internet desde el Teatro Metropólitan, fui el primero en hacer un soundtrack de cine mexicano en la nueva era”, aseguró.

A pesar de que algunos no le hayan dado el crédito correspondiente, Syntek manifestó sentirse orgulloso de sus logros dentro de la industria del entretenimiento.

Con una actitud decidida, concluyó: “Me siento orgulloso de eso, me den el crédito o no me lo den, mi corazón está muy contento de saber que he podido arriesgarme, porque nunca he pensado en hacer dinero, hacer fama o ser el número uno en ventas, yo siempre estoy pensando en qué puedo aportar”.

Mira: Aleks Syntek y Benny Ibarra: Unen talentos con éxito total en La Maraka

Aleks Syntek habla de su pleito con Pedrito Sola / IG: @tiopedritosola / @syntekoficial

Comparan a Aleks Syntek con Martha Higareda

Ante tales afirmaciones, Syntek se convirtió blanco burlas en las redes sociales, wn las que muchos usuarios pusieron en duda la veracidad de sus declaraciones.

En varios comentarios, se le comparó con la actriz Martha Higareda, conocida por contar historias que algunos consideran exageradas o poco creíbles.

“Sí, Yordi yo inventé el rap”,

“El Aleks Higareda”,

“Este man es como Martha Higareda, ¿no?”

"¿Me estás diciendo que Aleks Syntek es el Martha Higareda de la música?”.

Fueron algunos de los comentarios que circularon en redes. Sin embargo, ¡muchos lo defendieron!

Mira: Martha Higareda y Lewis Howes se casaron y así reaccionó su ex, Yanet García

Aleks Syntek en concierto en La maraka con Benny Ibarra / Carlos Monjaraz

Fans de Aleks Syntek lo defienden

Hubo quienes defendieron a Syntek, considerando que tenía razón al proclamarse precursor de dicho género musical, y aseguraron que su trabajo no ha sido reconocido como debería. otros destacaron el talento y trayectoria de Aleks Syntek, quien tiene más de 33 años de carrera.

Un usuario de las redes expresó: “Es un gran compositor y estupendo productor con una racha fea llena de mala onda y malas intenciones que manchan una gran carrera llena de canciones hermosas. Él es genial, y eso no se lo quita nadie. Es un artista con gran pasión por hacer buena música”.

Mira: Bellakath busca a Aleks Syntek para una colaboración y el cantante tiene una condición ¿Hay perreito?