Vanessa Huppenkothen de luto; tras regresar a TUDN anuncia la muerte de su compañera vida: “Cambiaste mi vida”

Vanessa Huppenkothen atraviesa un momento muy difícil. La expresentadora de ESPN Deportes, quien recientemente anunció su regreso a TUDN, compartió con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su compañera de vida.

¿Cómo anunció Vanessa Huppenkothen la muerte de su compañera de vida?

Vanessa Huppenkothen dedicó un emotivo mensaje a su perrita, quien falleció recientemente. La expresentadora expresó su dolor y agradecimiento por los años compartidos junto a su compañera de vida:

“Doña: Te fuiste en un día muy especial, igual que tú. ¡17 años en esta tierra! Desde aquel día que te recogí del periférico, cambiaste mi vida; fuiste mi compañerita, la alegría de la casa, el amor más puro. Gracias por la felicidad y amor que me regalaste todos los días. Gracias por enseñarme que cuando se lucha, es hasta el final. Bendita manera de conectar como lo hicimos tú y yo. Estoy eternamente agradecida con Dios por mandarme un angelito como tú. Te voy a extrañar demasiado, Chewbacca también. Te llevaste un pedacito de mi corazón.”, escribió Vanessa en su Instagram.

Mira: Vanessa Huppenkothen: Tunden a Bazooka Joe por comentarios inapropiados a la conductora en entrevista

Vanessa Huppenkothen, de luto por la muerte de su querida “Doña”. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Doña la perrita de Vanessa Huppenkothen?

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de la perrita de Vanessa Huppenkothen. En su mensaje, la conductora deja entrever que su compañera luchó hasta el final y resalta que vivió una larga vida a su lado, con 17 años llenos de amor y compañía.

En sus historias de Instagram, Vanessa Huppenkothen compartió tiernas fotografías mostrando momentos junto a “Doñita”, como cariñosamente la llamaba. En ellas, se le ve acompañándola en sus entrenamientos de boxeo o paseándola cómodamente en un carrito.

Mira: Vanessa Huppenkothen confiesa su tormento con su cuerpo: “Me golpeaba”

Vanessa Huppenkothen, de luto por la muerte de su querida “Doña”. / Redes sociales

¿Quién es Vanessa Huppenkothen, conductora de deportes que despide a su perrita?

Vanessa Huppenkothen es una de las periodistas deportivas más conocidas de México. Nació el 24 de julio de 1984 en la Ciudad de México y tiene raíces alemanas por parte de su papá. Estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y habla varios idiomas, como español, inglés y alemán. Su preparación y su carisma la han convertido en una figura muy querida en los medios deportivos.

Su carrera empezó en 2007, cuando participó en Nuestra Belleza México y ganó el premio Miss Sports. Poco después se unió a Televisa Deportes como reportera y conductora, cubriendo eventos importantes como los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Su simpatía y conocimiento del deporte la hicieron destacar rápidamente.

En 2016 dio un gran paso al sumarse a ESPN, donde se consolidó como presentadora de “Sports center” en español. Durante casi 10 años cubrió competencias internacionales como Copas del mundo, Juegos olímpicos y Super Bowls.

En 2025 anunció su regresó a TUDN para formar parte del equipo que cubrirá el Mundial 2026. Con esta nueva etapa, Vanessa sigue siendo una de las figuras más influyentes de la televisión deportiva en México y Latinoamérica.

Mira: Vanessa Huppenkothen comparte su lucha con enfermedad que padece desde hace 8 años