Vanessa Huppenkothen: Tunden a Bazooka Joe por comentarios inapropiados a la conductora en entrevista

Recientemente, Vanessa Huppenkothen, reconocida conductora de ESPN, abrió su corazón al hablar sobre su deseo de convertirse en madre y la difícil situación que atraviesa debido a una condición médica que complica su posibilidad de quedar embarazada.

Durante un especial del programa ‘La saga’,donde compartió espacio con Olí Peralta y Bazooka Joe, la presentadora deportiva expresó con franqueza que sueña con tener un hijo junto a su esposo Ricardo Dueñas, con quien contrajo matrimonio en 2022.

Sin embargo, Vanessa confesó que hasta el momento no ha logrado hacerlo debido a que padece hipotiroidismo, una enfermedad autoinmune que puede afectar la fertilidad en las mujeres.

Al ser cuestionada por sobre cuál sería su deseo más grande, Vanessa respondió de manera emotiva:

“Eso se lo pido a Dios, que es un hijo, ser mamá en algún momento”. Vanessa Huppenkothen

Vanessa Huppenkothen reconoce que ha intentado embarazarse sin éxito

Mientras el tema avanzaba en la conversación, Bazooka Joe hizo algunos comentarios que provocaron sorpresa y posteriormente molestia entre los televidentes y usuarios de redes sociales.

El momento comenzó cuando Bazooka preguntó de forma directa si Vanessa había intentado quedar embarazada.

Bazooka: "¿Es como que lo has intentado y nada o cómo?”

Vanessa Huppenkothen: “No, sí lo he intentado.”

Bazooka: “Igual no pinta la pluma de tu marido.”

Vanessa Huppenkothen: “No, él está bien.”

Vanessa Huppenkoten: “Salen cosas, salió que tengo una enfermedad autoinmune, estoy mala de la tiroides.”

Bazooka: “Yo te veo más buena que el pan de dulce.”

Vanessa Huppenkothen: “Tengo hipotiroidismo, pero la paso bien, he aprendido a aceptar mi enfermedad. Si es su voluntad, bienvenido.”

Ana Brenda, Ariadne Díaz y otros famosos critican a Bazooka Joe por sus comentarios a Vanessa

Lo que parecía ser una conversación honesta se tornó en polémica debido a los comentarios realizados por Bazooka Joe, los cuales fueron calificados por muchas personas como imprudentes e insensibles. En redes sociales, usuarios comenzaron a señalar que sus palabras habían sido totalmente inapropiadas, considerando el contexto emocional que vivía Vanessa.

Incluso varias famosas alzaron la voz para expresar su molestia por la falta de tacto del conductor. Ana Brenda Contreras fue una de las primeras en pronunciarse y escribió en redes sociales:

“Qué falta de humanidad y empatía y qué mal lo hayan permitido. De pésimo gusto.” Ana Brenda

Por su parte, Ximena Navarrete, ex Miss Universo, también condenó la actitud de Bazooka:

Esto opinaron algunos famosos tras las preguntas de Bazooka a Vanessa / Instagram

"¡Qué persona tan imprudente! Increíble que en la actualidad, con toda la información que existe y con tantas mujeres atravesando temas de fertilidad, alguien se atreva a abordar estos temas de esta manera. Qué pésimo gusto.” Ximena Navarrete

La actriz Ariadne Díaz también expresó su solidaridad con Vanessa y su desaprobación hacia los comentarios:

“Dios mío, qué falta de empatía y tacto. Un abrazo a Vane y a todas las mujeres que luchan con esos temas y que encima lidian con tener que dar explicaciones, presión social y encima con gente ignorante.” Ariadne Díaz

Otro que también mostró su molestia, fue el director de cine Manolo Caro, quien lamentó que este tipo de comunicadores estén frente a un micrófono.

Bazooka Joe se defiende tras la polémica: “Mal interpretaron mis palabras”

Ante la ola de críticas que recibió por su intervención en la entrevista, Bazooka Joe recurrió a sus redes sociales para defenderse y aclarar que en ningún momento tuvo la intención de ofender a Vanessa Huppenkothen.

“Creo que malinterpretaron el comentario, yo me refería a si han intentado de todo. A Vanessa la conozco desde hace mucho tiempo y sabe perfectamente cómo soy.”, escribió Bazooka en un intento por justificar sus palabras.

Sin embargo, la mayoría de los internautas no consideraron válida su explicación y siguieron condenando el tono inapropiado con el que abordó un tema tan delicado para Vanessa.

Hasta el momento, Vanessa Huppenkothen no ha emitido ninguna declaración pública respecto a los comentarios de Bazooka Joe ni sobre la polémica que se desató en redes sociales.

