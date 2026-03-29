Influencer es arrestada tras fingir su secuestro y ganar seguidores en redes sociales; ¡ni el esposo sabía!

En 2017 el cantante español, Javi Moros, fingió su secuestro para poder ganar popularidad. El intérprete escapó con una identidad falsa y así ausentarse de su hogar. Ahora, la historia parece repetirse en otra celebridad.

La búsqueda de fama en redes sociales ha llevado a casos extremos, y uno de los más recientes es el de una influencer de apenas 27 años, quien fue arrestada recientemente tras ser acusada de fingir su propio secuestro (y el de su esposo), para aumentar la cantidad de seguidores. ¿De quién se trata?

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¿Qué influencer fue detenida por fingir su secuestro?

Monniky Daiane de Fraga Caldas, una influencer de 27 años, fue arrestada tras ser acusada de fingir su propio secuestro, y también el de su esposo, con el objetivo de poder aumentar la cantidad de fans en su comunidad digital.

La detención se realizó como parte de la llamada “Operación Cortina de Likes”, implementada por la Policía Civil del estado de Pernambuco, en Brasil, luego de meses de investigación sobre los hechos ocurridos en abril de 2025.

De acuerdo con las autoridades, el caso no solo involucró una simulación del delito, sino también la participación de varias personas y el manejo de dinero proveniente de un supuesto rescate.

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Monniky Daiane de Fraga Caldas, influencer brasileña / Redes sociales

¿Cómo fue el secuestro que la influencer Monniky Daiane de Fraga fingió?

El 21 de abril de 2025, Monniky Daiane de Fraga denunció haber sido secuestrada junto a su pareja, identificado únicamente como Lucas. Según su relato inicial, ambos se encontraban dentro de su vehículo frente a su domicilio cuando fueron interceptados por tres hombres armados.

La influencer aseguró que los agresores golpearon a su esposo y los despojaron de sus pertenencias antes de trasladarlos a una zona boscosa. Allí, presuntamente permanecieron durante varias horas bajo amenazas, hasta que finalmente fueron liberados tras el pago de un rescate. Sin embargo, inconsistencias en su versión llevaron a las autoridades a iniciar una investigación más profunda ese mismo mes.

Con el avance de las investigaciones, la versión inicial comenzó a desmoronarse. El delegado Cley Anderson señaló que las evidencias apuntan a que la influencer no solo tenía conocimiento del supuesto secuestro, sino que habría participado activamente en su planificación.

“ Hubo un acuerdo previo y comunicaciones posteriores con uno de los autores ”, explicó el funcionario. Entre ellos, se encuentran dos hombres: uno que ya se encuentra en prisión por otros delitos, y otro que fue asesinado antes de que se emitiera una orden de captura en su contra.

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Monniky Daiana, influencer que fingió su secuestro / IG: infomoney

¿Quién es Monniky Daiane de Fraga y qué contenido hace en redes

Monniky Daiane de Fraga Caldas es una influencer brasileña de 27 años que alcanzó notoriedad en redes sociales gracias a la creación de contenido enfocado en su vida cotidiana, estilo de vida y experiencias personales.

Actualmente, sus redes sociales no se han encontrado, usuarios señalan que las mismas plataformas hayan cerrado sus cuentas debido a los señalamientos en su contra.

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