Alberto ‘N’ ‘el Patrón’ y su esposa habrían llegado a un acuerdo millonario para evitar proceso legal, dicen

Han pasado más de 48 horas desde la detención de Alberto ‘N’, mejor conocido en el mundo artístico como ‘el Patrón’, por presuntamente haber violentado a su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, en San Luis Potosí.

Se había dicho que el exparticipante de ‘La granja VIP’ estaba a la espera de su audiencia inicial para aclarar su situación legal. Si bien se especulaba que se llevaría a cabo ayer, miércoles 8 de marzo, se confirmó que se había programado para hoy, jueves 9 de abril.

En medio de todos los dimes y diretes sobre este caso, ha circulado la información de que, supuestamente, ambas partes llegaron a un acuerdo millonario para evitar el proceso legal. ¿El luchador queda en libertad? Te contamos todos los detalles.

Esposa de Alberto del Río ‘el Patrón’ / Redes sociales

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¿Dónde está el luchador Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, actualmente tras la supuesta agresión contra su esposa?

Como se sabe, Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, fue arrestado el pasado 6 de abril, en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico en la capital potosina, luego de que su esposa llamara al 911. Según lo informado por la autoridad, la denunciante habría testificado que Alberto la agredió de forma física y verbal tras una fuerte discusión.

El luchador habría sido atrapado golpeando a la mujer, por lo que se procedió a su detención y se puso a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Se reportó que se abrió una carpeta de investigación sobre este caso.

El periodista Gabo Cuevas dio a conocer que, aparentemente, Mary Carmen Rodríguez presuntamente era víctima de maltrato desde hacía meses. Y es que, supuestamente, el peleador la celaba al punto de lastimarla para que “tuviera vergüenza de salir”. También mencionó que, presuntamente, le reclamaba por su amistad con Dan Noyola, un exparticipante de ‘Exatlón México’.

Durante la más reciente emisión de ‘Venga la alegría’, se informó que, tras cumplir 48 horas detenido en el Ministerio Público, ‘el Patrón’ fue trasladado al penal de ‘La Pila’, donde permanecerá encarcelado hasta que se aclare todo esto. De igual forma, se dio a conocer que este jueves 9 de abril se realizaría la audiencia inicial.

“El día de ayer, tras cumplir 48 horas de detenido, fue trasladado. Fuimos testigos de que bajó de una furgoneta de la Guardia Nacional para bajar caminando y entrar. Pasó la noche el luchador para que el día de hoy, a la una de la tarde, se lleve a cabo la audiencia inicial”, reveló un corresponsal del programa.

Alberto ‘N’ trasladado a prisión / Redes sociales

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¿Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, queda en libertad tras ser detenido por supuesta agresión a su esposa?

En las últimas horas, ha comenzado a circular la versión de que, presuntamente, Alberto ‘N’ y su esposa, Mary Carmen, llegaron a un acuerdo para evitar un proceso legal. Supuestamente, pactaron una “compensación económica” de casi un millón de pesos.

Esta información no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados y solo será hasta la audiencia inicial que no solo se sabrá si realmente hubo un acuerdo, sino también si, en caso de que el proceso siga, el luchador seguirá su caso en libertad o se le impondrá prisión preventiva.

Previamente, se había informado que, aparentemente, los abogados de la ciclista querían que se reclasificara el delito de violencia familiar a intento de feminicidio. Según páginas especializadas en leyes, sería acreedor a 7 años de prisión, tan solo por el delito de violencia.

#EnExclusiva Alberto “N”, alias “El Patrón”, fue trasladado al penal de La Pila, donde permanecerá hasta que su situación legal haya sido aclarada. 💥👀#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/3fAUOE53sn — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 9, 2026

¿Cómo está la esposa de Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, tras presunta agresión?

Hasta el momento, la esposa de Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, no ha querido dar declaraciones de forma directa. No obstante, hace poco ‘Venga la alegría’ compartió un mensaje que ella le habría mandado a una de las conductoras.

“Me pidió un tiempo, me pidió un espacio para procesar todo lo que estaba pasando acompañada de un equipo legal, de un equipo médico”, dijeron los conductores del programa, señalando que la mujer, aparentemente, aún no estaba lista para presentarse ante la prensa.

Por otra parte, el periodista Gabo Cuevas informó que algunos amigos de la ciclista le habían comentado que estaba relativamente bien, pero con lesiones visibles en el rostro.

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