Alfredo Adame destapa fuerte rivalidad con Alberto ‘el Patrón’ del Río tras La granja VIP: “Tenía miedo”

A varias semanas de haber concluido la primera temporada de La granja VIP, el reality sigue generando conversación fuera de cámaras. El motivo es Alfredo Adame, quien se coronó como ganador del programa y que, fiel a su historial mediático, continúa dando declaraciones sobre los momentos más tensos que vivió durante la convivencia. En entrevistas recientes, el actor y conductor volvió a referirse a los conflictos que protagonizó con algunos de sus compañeros, en especial con Alberto del Río, “el Patrón”.

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Alberto del Río tras La granja VIP?

Durante una entrevista concedida al canal Mich TV, Alfredo Adame habló abiertamente de su experiencia dentro de La granja VIP y de los enfrentamientos que surgieron durante la convivencia. Entre ellos, destacó el conflicto con Alberto del Río, figura conocida por su trayectoria en la WWE y la AAA.

Adame aseguró que, lejos de sentirse intimidado por el físico del exluchador, quien mide aproximadamente 1.96 metros frente a su 1.80, fue del Río quien mostró una actitud temerosa hacia él. Según explicó, esta percepción no fue exclusiva del reality, sino que ya se había presentado en un encuentro previo durante el programa SNSerio en Monterrey.

En ese contexto, el conductor relató que Alberto del Río le habría expresado conocer sus habilidades en artes marciales, lo que, desde su perspectiva, evidenció cierta cautela. Adame sostuvo que esta actitud se repitió durante su estancia en La granja VIP, donde, según dijo, nunca percibió una postura confrontativa directa por parte del luchador.

Las declaraciones llamaron la atención porque dentro del reality ambos protagonizaron roces verbales y desacuerdos constantes, lo que alimentó la narrativa de una rivalidad que trascendió la pantalla.

¿Cómo fueron los conflictos de Alfredo Adame dentro de La granja VIP?

Desde el inicio de La granja VIP, Alfredo Adame se colocó como uno de los participantes más polémicos. Su carácter frontal lo llevó a sostener discusiones con varios integrantes del elenco, entre ellos Sergio Mayer Mori, Kim Shantal, la Bea y el propio Alberto del Río.

En la misma entrevista, Adame explicó que con Sergio Mayer Mori el distanciamiento comenzó por actitudes que consideró poco comprometidas durante la convivencia. Señaló que el joven se mostraba indiferente y distante, situación que detonó su molestia y que posteriormente se trasladó a intercambios de declaraciones fuera del programa.

El actor también retomó el tema del conflicto personal entre Mayer Mori y Natalia Subtil, madre de su hija. Según lo dicho por Adame, durante los primeros meses de la maternidad no hubo respaldo económico por parte del cantante. Cabe recordar que cuando inició la relación entre ambos, Mayer Mori aún era menor de edad y la modelo brasileña tenía 29 años.

Adame declaró que, pese a tener información que podría haber generado mayor polémica, decidió no profundizar por la edad de Mayer Mori.

Estos episodios contribuyeron a que el conductor se mantuviera en el centro de la conversación mediática durante y después de la transmisión del reality.

Alfredo Adame vs el Patrón

¿Hubo riesgo de confrontación física entre Alfredo Adame y “el Patrón” del Río?

Uno de los momentos más recordados del conflicto entre Alfredo Adame y Alberto del Río ocurrió durante un altercado en el que estuvo presente la actriz Manola Díez. En esa ocasión, Del Río señaló a Adame como misógino y machista por haberle gritado, acusación que el conductor rechazó.

Adame respondió asegurando que conocía el historial del exluchador en Estados Unidos, haciendo referencia a los problemas legales que enfrentó en el pasado por una agresión física contra una mujer, situación que derivó en un proceso judicial. Este intercambio elevó la tensión entre ambos dentro del programa.

Pese a ello, Adame sostuvo que nunca se sintió en riesgo ni intimidado físicamente. Por el contrario, reiteró que, desde su perspectiva, Alberto del Río evitó una confrontación directa. “El cuate no impone nada, es más la fama”, declaró el conductor al recordar esos momentos.

Hasta el momento, Alberto del Río no ha emitido una respuesta directa a estas declaraciones recientes. Sin embargo, en entrevistas anteriores señaló que su participación en La granja VIP le permitió mostrarse desde una faceta distinta, más humana y alejada del personaje rudo que lo acompañó durante años en el ring.

