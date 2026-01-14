¿Exparticipante de La granja VIP y actriz reemplazará a conductora en Venga la alegría? Esto aseguran

Hace unos días, el periodista Gabo Cuevas reveló que se avecinaban fuertes cambios y despidos en “Venga la alegría: Fin de semana” y que serían dos conductores los que presuntamente podrían quedar fuera del matutino.

Según Gabo Cuevas, en un inicio se especuló que presuntamente Rey Grupero y Jawy quedarían fuera de “Venga la alegría: Fin de semana” tras las polémicas surgidas en “La granja VIP”. Sin embargo, el propio Gabo aseguró que ambos continuarán en el elenco, aunque Pedro Prieto y Titi Jaques presuntamente quedarían fuera del programa.

Pedro Prieto y Titi Jaques hacen caras divertidas / Instagram: @titijaques

¿Quiénes presuntamente serían despedidos de Venga la alegría: Fin de semana en 2026?

“Hay cambios en “Venga la alegría”. Me entero de buena fuente que no quisieron renovarles el contrato a Pedro Prieto y su esposa Titi Jaques. Serían estos nombres que te estoy diciendo que no se quedaron en la nueva emisión de ‘Venga la alegría: Fin de semana”, comentó Gabo Cuevas en su canal de YouTube.

Gabo Cuevas lamentó que la producción despida a Pedro Prieto, quien a su parecer es el mejor conductor masculino de “Venga la alegría fin de semana":

“Pedro Prieto es el mejor conductor de fin de semana en cuestión masculina, perdón a la producción, pero no nos podemos cegar es el claro ejemplo que no siempre el más talentoso es el que sobrevive. Porque sabe improvisar, tiene todas las credenciales para estar en un matutino y al parecer ni a ellos se les ha informado”.

Exintegrante de La granja VIP se uniría al elenco de “Venga la alegría: Fin de semana” / Canva

¿Qué exparticipante de La granja VIP se integraría como conductora en Venga la alegría: Fin de semana?

Los cambios en “Venga la alegría: Fin de semana” estarían a la vuelta de la esquina y ya comenzó a circular el nombre de la famosa que presuntamente podría integrarse como nueva conductora del matutino. De acuerdo con información de Gabo Cuevas una exparticipante de “La granja VIP” presuntamente estaría a punto de dar el salto a la conducción en TV Azteca.

“99% que sí es nada mas y nada menos que la persona que entraría a Venga la alegría: Fin de semana en cuestión de semanas porque estos cambios ya vienen será una exgranjera, una mujer que dio mucho contenido en La granja VIP, una mujer que desesperó a muchos, ella es Manola Diez, que se queda como conductora y llegará a sumar por su energía porque es irreverente, ella ya ha hecho conducción recuerden que ya estuvo en ‘Otro rollo’”.

De acuerdo con esta versión, Manola Diez presuntamente no solo cumpliría un deseo personal, sino que también estaría recibiendo una oportunidad laboral derivada de su desempeño dentro del reality show, donde constantemente expresó su interés por seguir activa en televisión una vez terminada la competencia.

“A mí me encantan que se quede ella porque ella ya lo había pedido a la vida en La granja VIP que saliendo de ahí quería trabajo. a raíz de su desempeño los altos directivos del canal decidieron darle una oportunidad, para que pueda seguir vigente y lo mejor es que TV Azteca le queda muy cerca de su casa”.

Además, se aseguró que presuntamente su incorporación no sería casual, ya que llegaría a ocupar un lugar específico dentro del programa, lo que reforzaría la versión de una salida previa dentro del elenco actual.

“Manola ocupará el lugar de Titi en el programa”, dijo aunque de momento no se ha compartido ninguna confirmación oficial y esto sería solo un rumor que solo el tiempo nos dirá si es verdad.

¿Quiénes son los conductores actuales de Venga la alegría: Fin de semana?

Actualmente “Venga la alegría: Fin de semana” se transmite cada sábado y domingo a las 8:55 am. Su actual elenco está conformado por varios conductores que presentan diferentes secciones y juegos durante el matutino.

Carlos Quirarte

Esmeralda Ugalde

Pedro Prieto

Olga Mariana

Ferka

Rey Grupero

Jawy

Titi Jaques

