¡Más cambios en Venga la alegría! Tras salida de Pato Borghetti, otro colaborador renunciaría, reportan

A finales del año pasado, los fans de ‘Venga la alegría’ se vieron sorprendidos con la salida de Pato Borghetti. Tras casi diez años en el matutino de TV Azteca, el conductor anunció en vivo su renuncia, siendo el 19 de diciembre de 2025 su última presentación.

A casi un mes de esto, se filtra la información de que, aparentemente, otro colaborador de ‘Venga la alegría’ presuntamente diría adiós en los próximos días, ¿de quién se trata y cuáles serían sus motivos?

Pato Borghetti y Odalys Ramírez / Redes sociales

Lee: Odalys Ramírez se casó con Pato Borghetti: ¿Cuánto costó su lujoso vestido de diseñador?

¿Por qué Pato Borghetti renunció a ‘Venga la alegría’?

En noviembre de 2025, Pato Borghetti dio a conocer su salida de ‘Venga la alegría’. Dijo que su último programa sería el 19 de diciembre y manifestó estar muy agradecido por todas las experiencias, así como los buenos amigos que hizo durante sus 9 años de colaboración.

Sin dar motivos claros, simplemente señaló que era momento de cerrar ese capítulo y dejó claro que, pese a irse del matutino, seguiría trabajando en diversos proyectos de TV Azteca. Debido a su hermetismo, las especulaciones no faltaron.

En un momento, se llegó a rumorear que presuntamente participaría con su actual esposa, Odalys Ramírez, en el reality show de parejas ‘¿Apostarías por mí?’. Cabe destacar que la salida de Borghetti de ‘VLA’ coincidió con la renuncia de Ramírez de su programa ‘Cuéntamelo Ya!’.

Luego de que esto fuera desmentido, Gabo Cuevas, un excolaborador de ‘Venga la alegría’, reportó que, presuntamente, Pato tendría problemas de salud. Según su información, los doctores le mencionaron hace algunos meses que presuntamente estaría en riesgo de tener un infarto.

Debido a esto, Pato y Odalys presuntamente habrían decidido mudarse a otro lugar para que el también actor pudiera estar tranquilo y sin estrés.

Pato Borghetti / Redes sociales

Te recomendamos: Pato Borghetti y Odalys Ramírez se casan en secreto tras 15 años juntos, ¡y solo 12 personas fueron testigos!

¿Habrá más cambios en ‘Venga la alegría’ tras la salida de Pato Borghetti?

En medio de todo esto, el periodista Álex Kaffie reportó que, supuestamente, un colaborador de ‘Venga la alegría’ también renunciaría al matutino. Presuntamente se trataría de Mónica Alcaraz, productora de la versión de fin de semana del programa.

Supuestamente, Mónica dejaría su puesto en la última semana de enero. Esto, debido a que los altos ejecutivos habrían rechazado los cambios que propuso para levantar el rating.

“Dicho superior le exige, eso sí, con muchos ‘testículos’, rating y ventas (menciones comerciales), pero no la deja hacer cambios en los contenidos y le impone conductores que no dan el ancho” Álex Kaffie

De acuerdo con Kaffie, entre los cambios que quería hacer la productora presuntamente estaría la salida de ciertos presentadores como ‘Rey Grupero’ y Carlos Quirarte. Cabe destacar que, hasta ahora, esta información no ha sido confirmada por medios oficiales, por lo que todo queda en un simple rumor por el momento.

Venga la alegría fin de semana / Redes sociales

¿Cómo fue la boda entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez?

Otro tema que dio de qué hablar en las últimas semanas fue la boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez. Los conductores se casaron a principios de mes, tras 15 años de relación y dos hijos en común.

Lo que más llamó la atención fue la privacidad. Y es que optaron por celebrar su unión en las playas de Cancún, Quintana Roo, con un total de 12 invitados que incluían familiares y amigos sumamente cercanos.

A través de redes sociales, los esposos se han dicho muy contentos de haber festejado su gran amor al lado de las personas más importantes de su vida, dejando ver que no les interesaba hacer algo muy grande.

Mira: Grettell Valdez reacciona tras boda íntima de Pato Borghetti y Odalys Ramírez: FOTO