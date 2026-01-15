Denuncian al mánager de Eleazar Gómez ¿por robo?: Exigen devolución de ropa que ocupó en La granja VIP

Una nueva polémica rodea al entorno del actor Eleazar Gómez, luego de que en redes sociales se difundiera una denuncia pública contra su mánager por robo y fraude relacionado con prendas de vestir utilizadas durante su participación en el reality La granja VIP. La información comenzó a circular a través de una publicación del perfil de Instagram chismecitochannel, conocido por compartir contenido sobre el mundo del espectáculo.

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Por qué señalan al mánager de Eleazar Gómez de robo tras La granja VIP?

Según lo expuesto en la publicación difundida en Instagram por chismecitochannel, la estilista Lau Styling, quien ha trabajado previamente con figuras del espectáculo como Gala Montes, “Caramelo” y Briggitte Bozzo, prestó diversas prendas a Eleazar Gómez para su uso durante su participación en La granja VIP. La diseñadora habría señalado que dichas piezas formaban parte de su trabajo profesional y no fueron obsequiadas al actor ni a su equipo.

En el mensaje compartido por chismecitochannel, se indica que presuntamente la estilista exige públicamente la devolución de la ropa, al asegurar que ha intentado recuperar las prendas sin éxito. Además, afirmó que el mánager del actor la habría ignorado o minimizado cuando solicitó una respuesta, lo que detonó la denuncia pública en redes sociales.

Durante un en vivo, seguidoras del reality y del actor señalaron que el representante presuntamente habría solicitado dinero a algunos fandoms para apoyar a Eleazar Gómez dentro del programa, aunque dichas versiones surgieron de comentarios de terceros y no de una denuncia formal presentada ante autoridades.

"¡CHISMECITO POTENTE! La estilista/Diseñadora de Moda que conocimos porque vistió a #GalaMontes a, #Caramelo a #Brigitte , en #lcdlf2 #DENUNCIA que el manager de #Eleazar Gomez no le ha devuelto la ropa que le presto a Eleazar para #LaGranjaVIP ¡Ella Exige que le devuelvan las prendas, que no eran regaladas. Dice que su manager la ninguneo! ¡En el en vivo estaban diciendo seguidoras que el manager pidió dinero a los fandoms para apoyar a Eleazar!” Chismecitochanel

¿Quién es el mánager de Eleazar Gómez señalado en la polémica?

El representante señalado en la denuncia es conocido como David, quien funge como mánager y vocero de Eleazar Gómez. Su rol ha sido visible en los últimos meses debido a diversas controversias que han rodeado al actor, especialmente durante y después de su participación en La granja VIP a finales de 2025.

En octubre y noviembre de 2025, David apareció públicamente para desmentir rumores sobre supuestas nuevas denuncias de violencia contra Eleazar Gómez, así como para asegurar que la relación sentimental del actor se mantenía estable. En ese contexto, el mánager asumió la tarea de controlar la comunicación y responder a las versiones que circulaban en medios y redes sociales.

Hasta el momento, no se ha informado de una postura pública específica por parte del mánager de Eleazar gómez respecto a la denuncia sobre la ropa prestada. La información disponible se limita a lo difundido en redes sociales y a los testimonios compartidos en transmisiones en vivo relacionadas con el tema.

Eleazar Gómez después de ser sancionado por hacer trampa en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Qué otras polémicas ha tenido la estilista Lau Styling?

La denuncia contra el mánager de Eleazar Gómez se suma a una serie de controversias recientes relacionadas con el uso de vestuario, acuerdos profesionales y conflictos públicos Lau Styling. En ese contexto, el nombre de Gala Montes volvió a ser mencionado debido a antecedentes similares ampliamente comentados en redes sociales.

Uno de ellos ocurrió en octubre de 2024, cuando la estilista Lau Styling, quien trabaja con Briggitte Bozzo, acusó a Gala Montes de devolver ropa en mal estado tras haberla usado para eventos. La situación generó un intercambio de declaraciones en redes sociales, luego de que Gala respondiera que las botas prestadas eran de baja calidad y que el acuerdo era de beneficio mutuo sin pago económico. Posteriormente, Briggitte Bozzo y otros usuarios se sumaron a la conversación, amplificando la polémica.

Hasta ahora, la denuncia contra el mánager de Eleazar Gómez permanece en el ámbito de las redes sociales y no se ha informado sobre acciones legales formales. La estilista continúa exigiendo la devolución de las prendas, mientras el tema sigue generando conversación entre seguidores del reality y del actor.

