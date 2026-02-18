¿Se quedó ‘Enrollados’ con el dinero? Lalo España explota por reembolsos y fans hablan de fraude

Lo que prometía risas terminó convirtiéndose en un auténtico enredo. La gira de ‘Enrollados’ no solo fue cancelada, también dejó tras de sí una estela de reclamos, sospechas y mucha furia digital. Fans molestos, capturas de pantalla incendiarias y figuras del espectáculo intentando apagar el fuego… sin mucho éxito.

La historia dio un giro cuando Lalo España decidió romper el silencio.

¿Qué fue lo que encendió a Lalo España en el caso ‘Enrollados’?

El actor Lalo España, quien curiosamente fue de los primeros en bajarse del proyecto, terminó convertido en portavoz involuntario del descontento. Todo comenzó cuando compartió la historia de una fan que no se guardó nada.

La usuaria lanzó la bomba: “Uno de mis regalos de cumpleaños y @musicvibemc de ‘Enrollados’ estafa a pesar de ser cancelado”. Pero lo verdaderamente explosivo vino después.

La fan mostró la respuesta que recibió al solicitar su reembolso, donde la empresa indicó:

Comunicado de Enrollados “El evento mencionado no tiene un proceso de reembolso, solo los eventos confirmados cancelados en nuestras redes oficiales so reembolsables, según los términos y condiciones de su compra, bajo otras circunstancias no se puede cancelar en compras”.

Una frase que, para muchos, sonó más a portazo que a explicación.

España reaccionó sin rodeos: “Hola, está pasando todo lo que nos escriben. Los del elenco no somos responsables. Espero se haga responsable la compañía. Ellos aseguraron devolver las entradas”.

¿Por qué Alejandro Zúñiga habló de publicaciones borradas y reembolsos inexistentes?

Cuando parecía que el drama ya tenía suficiente picante, apareció Alejandro Zúñiga con declaraciones que añadieron todavía más sazón al chisme.

El periodista soltó una observación que dejó a muchos levantando la ceja:

“Yo me metí hace dos días a las redes y borraron todo registro, todas las publicaciones que habían hecho, las borraron, que no tendrían por qué haberlo borrado”. Alejandro Zúñiga

Y ahí fue cuando la sospecha comenzó a cocinarse lentamente.

Porque según Zúñiga, quien buscara pruebas del evento podría encontrarse con un vacío inquietante:

Alejandro Zúñiga “Si ustedes entran a las redes sociales de las empresas no van a encontrar publicidad alguna, es decir, como si no hubiera existido (...), si ustedes ven a Profeco y a lo mejor se han esperado para tomar capturas (...) pues resulta que no van a encontrar nada”.

Pero la frase que más llamó la atención fue otra. Zúñiga afirmó: “que eso no iba a pasar, que el reembolso no iba a existir, me lo dijo alguien que yo supongo que tiene contactos dentro de esa compañía y saben cómo se están manejando”.

Las declaraciones del periodista reforzaron la percepción de incertidumbre entre los fans, quienes ahora temen que el proceso de devolución nunca llegue.

¿Por qué se canceló la gira de ‘Enrollados’ y quiénes salieron del proyecto?

El espectáculo ‘Enrollados’ comenzó a generar ruido incluso antes de su cancelación definitiva. Inicialmente se anunció la suspensión de sus primeras funciones, lo que despertó dudas entre el público. Poco después, varios integrantes del elenco confirmaron su salida.

Lalo España, Gaby Platas y Yordi Rosado fueron los primeros en anunciar que abandonaban el proyecto, argumentando que ocurrieron situaciones que no les parecieron adecuadas.

Más adelante, trascendió que otro de sus integrantes, no habría firmado contrato, un detalle que añadió más interrogantes a la historia.

¿Qué pueden hacer los fans ante la falta de reembolso por la cancelación de la gira de Enrollados?

En medio del descontento, muchos usuarios han comenzado a mencionar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como posible vía para resolver el conflicto.

La recomendación más repetida entre especialistas y consumidores es conservar comprobantes de compra, correos electrónicos y cualquier evidencia que respalde la transacción.