¿La nominación de Ángela Aguilar podría desaparecer? Denuncian fraude en Premios lo nuestro 2026

La edición de Premio lo nuestro 2026 se ha visto envuelta en una fuerte controversia luego de que la canción “Abrázame”, interpretada por Ángela Aguilar, fuera incluida en la lista de nominados pese a que, según señalamientos de periodistas y usuarios en redes sociales, presuntamente no cumpliría con el periodo oficial de elegibilidad establecido por los organizadores del evento.

Pepe Aguilar responde a los detractores de a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Por qué la canción “Abrázame” de Ángela Aguilar presuntamente no cumpliría con el periodo de elegibilidad?

La canción “Abrázame” de Ángela Aguilar fue publicada oficialmente el 29 de agosto de 2024, de acuerdo con registros en plataformas digitales. Sin embargo, los lineamientos oficiales de Premio lo Nuestro 2026, publicados por Televisa-Univision, señalan que el periodo de elegibilidad para esta edición comprende del 30 de septiembre de 2024 al 1 de octubre de 2025.

Esta diferencia de fechas fue destacada por el periodista Quique Usales, quien abordó el tema durante una transmisión del programa LUBOX tv en YouTube. En el espacio, el comunicador cuestionó públicamente por qué el tema fue considerado elegible cuando su lanzamiento ocurrió aproximadamente un mes antes del inicio del periodo permitido, según las reglas oficiales del certamen.

Hasta el momento, los organizadores de Premio lo nuestro no han emitido una postura oficial que aclare si existe alguna excepción en el reglamento o si la canción fue considerada bajo criterios distintos a los publicados. Tampoco se ha informado sobre una posible revisión del caso.

Premios lo nuestro 2026 / Captura de pantalla

¿Cuántas nominaciones obtuvo Ángela Aguilar en Premios lo nuestro 2026?

Pese a la controversia, Ángela Aguilar figura como una de las artistas con mayor presencia en esta edición de los premios, al obtener cuatro nominaciones en distintas categorías. Las nominaciones anunciadas oficialmente son:



Mejor combinación femenina por “Maldita primavera”, junto a Yuri

Colaboración del Año – Pop por “Abrázame”, con Felipe Botello y El Sonoro Rugir

Artista Femenina del Año – Música mexicana

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie se va como llegó”

Tras darse a conocer la lista, la cantante ha compartido en sus redes sociales mensajes agradeciendo el apoyo de sus seguidores y ha hecho un llamado a votar por ella en las distintas categorías, sin pronunciarse directamente sobre los señalamientos relacionados con el periodo de elegibilidad.

Ángela Aguilar nominada en Premios lo nuestro / IG: @angela_aguilar_

¿Cuándo, dónde ver los Premios lo nuestro 2026 y cómo votar?

La ceremonia de Premios Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el miércoles 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, recinto que nuevamente será sede de uno de los eventos más importantes de la música latina. La gala reunirá a artistas de géneros como pop, urbano y música mexicana, y reconocerá a lo más destacado del último año.

El evento podrá verse en vivo a través de las señales de Univisión para Estados Unidos y Latinoamérica, así como en sus plataformas digitales oficiales. Además de la transmisión televisiva, se espera cobertura especial en redes sociales y contenido exclusivo previo y posterior a la premiación.

En cuanto a la votación, esta se realiza exclusivamente por el público mediante el sitio web oficial de Premios lo nuestro y la plataforma de Univision. Para participar, los usuarios deben registrarse, seleccionar su artista favorito en cada categoría y emitir su voto dentro del periodo establecido por los organizadores. El sistema permite votar diariamente, de acuerdo con las reglas publicadas en la página oficial del certamen.

