Tras arresto del ‘Patrón’, ventilan fuerte pelea que habría tenido con Eleazar Gómez, ¡todo por celos!

Alberto del Río ‘El Patrón’ ha sido tendencia en las últimas horas tras darse a conocer que fue detenido en San Luis Potosí por presuntamente haber golpeado a su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero. Esto causó mucho revuelo en redes sociales, principalmente porque ella fue su principal defensora cuando Alfredo Adame le recordó las acusaciones similares que había enfrentado en el pasado durante su estancia en ‘La granja VIP’.

En medio de todo este escándalo, sale a la luz que, presuntamente, el luchador siempre ha sido una persona agresiva y, sobretodo, celosa. Recientemente surgió un testimonio sobre una supuesta pelea entre él y Eleazar Gómez por la manera en la que este último miraba a Mary Carmen. Esto es todo lo que se sabe.

Esposa de Alberto del Río ‘el Patrón’ / Redes sociales

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¿Quién es la esposa de Alberto del Río ‘el Patrón’ y cómo fue la presunta agresión del luchador?

No se sabe mucho sobre Mary Carmen Rodríguez Lucero, pues no es una figura pública y su nombre solo ha sonado en internet por ser pareja de Alberto del Río ‘el Patrón’. Por lo que se conoce, la mujer tiene 41 años y es originario de San Luis Potosí.

Se dedica al ciclismo de alto rendimiento y ha ganado diversas competencias, incluyendo el GFNY Zapopan 2022. Es madre de dos hijos y es relativamente activa en redes sociales, en las cuales comparte cosas relacionadas a su deporte. En Instagram tiene más de 20 mil seguidores.

Su relación con Alberto comenzó durante su juventud. Fueron novios, pero la vida los separó, retomando el contacto en 2022 aproximadamente, cuando ambos ya estaban divorciados. Tras darse una nueva oportunidad, decidieron casarse y actualmente llevan tres años de matrimonio. Si bien Mary Carmen trata de mantener su vida en privado, asistió ocasionalmente al foro de ‘La granja VIP’ para defender al luchador.

Según reportes preliminares, la agresión contra la ciclista habría ocurrido el lunes 6 de marzo, en el fraccionamiento Lomas del Tec, en San Luis Potosí. Ella habría marcado al 911 para denunciar que Alberto la golpeó en los brazos y rostro.

Las autoridades arrestaron al exparticipante de ‘La granja VIP’, trasladándolo a la Fiscalía General del Estado. Se informó que la autoridad encontró a la presunta víctima con lesiones visibles y está bajo resguardo médico y legal. Según se mencionó en ‘Dulce y picosito’, la mujer había contactado a una de las conductoras del programa para hablar del asunto.

Esposa de Alberto del Río ‘el Patrón’ / Redes sociales

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Así habría sido la supuesta pelea entre Eleazar Gómez y Alberto del Río ‘el Patrón’

En la más reciente emisión de su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas contó que, presuntamente, Alberto del Río ‘el Patrón’ celaba mucho a su esposa, siendo eso el principal motivo de sus peleas.

Reveló que, en una ocasión, ‘el Patrón’, supuestamente, se encontró con Eleazar Gómez en los pasillos de TV Azteca. Si bien este último iba con su pareja, el luchador lo confrontó por supuestamente ver con “deseo” a su mujer.

“El día que va Eleazar a Venga la alegría, resulta que pasa una situación en la que ‘el Patrón’ va con su pareja, Eleazar va con su novia, y ‘el Patrón’ le reclama a Eleazar porque se le queda viendo a su esposa. (Le dice) ‘A mi esposa no te le vas a quedar viendo así, ca…. La estás deseando’” Gabo Cuevas

Aseguró que los de seguridad tuvieron que interceder para que el pleito no escalara a lo físico: “Yo no estoy mintiendo y Eleazar sabe que no estoy mintiendo. Celó a su esposa. El Patrón es un celoso e inseguro”, relató.

Por si esto fuera poco, también contó que, aparentemente, la presunta agresión hacia su esposa habría sido por celos. Y es que, presuntamente, ‘el Patrón’ pensó que ella lo estaba engañando con un exparticipante de ‘Exatlón’.

¿Cómo es la relación de Alberto del Río ‘el Patrón’ con sus hijos?

Durante la emisión, Gabo Cuevas contó que, a diferencia de lo que presume ‘el Patrón’, el luchador no tendría relación con sus hijos. Y es que ellos decidieron alejarse de él por su supuesta agresividad.

“Una amiga de Mary Carmen me dijo: ‘Él es un monstruo. No es la primera vez que lo hace. Ella dijo que no era cierto porque le tenía miedo. Desde el año pasado, Mary Carmen venía siendo agredida por celos. Ella es amiga de Dan Noyola de Exatlón… De hecho, el monstruo le aventó la bicicleta en el cuerpo, con el fin de que sintiera vergüenza y no fuera a rodar con nosotros. Ella ahorita está mal, pero él no se ha regresado a Estados Unidos no lo quieren, pues la muerte de su primera esposa es un enigma que Mary Carmen ya ha descubierto” Gabo Cuevas

Y agregó: “Dice: ‘Este enigma parece ser que a ella (la primera esposa de Alberto del Río) le quitaron la vida en su carro, un 30 de abril, le dispararon en Toluca, pero él nunca quiso que se supiera. Cuando Mary Carmen se entera, empieza a tener temor por su vida. Un dato curioso: Sus hijos no lo frecuentan. Todo parce indicar que ellos piensan que fue el autor intelectual de la partida de su mamá, ya que con ella era un hombre agresivo”.

De acuerdo con la última actualización de Cuevas, el también influencer sigue detenido. En tanto que Mary Carmen no ha querido dar declaraciones ante esto.

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