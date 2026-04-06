Alberto ‘el Patrón’ es detenido en San Luis Potosí por presuntamente golpear a su esposa ¿No es la primera vez?

La figura del luchador mexicano Alberto del Río vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, luego de que se diera a conocer su presunta detención en San Luis Potosí por un caso de violencia familiar. Este hecho ocurre semanas después de su reciente aparición dentro del Ring Royale, donde protagonizó un enfrentamiento con Chuy Almada, lo que de por sí ya lo mantenía en el ojo público.

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Esposa de Alberto del Río ‘el Patrón’ / Redes sociales

¿Por qué detuvieron a Alberto del Río en San Luis Potosí?

Según los primeros reportes preliminares informados por el medio La saga, la detención del exluchador Alberto del Río, se habría originado a partir de una denuncia por violencia familiar. El reporte indica que su esposa habría presuntamente realizado una llamada al sistema de emergencias C5, en la que alertó sobre agresiones físicas y advirtió sobre lo que presuntamente sería el luchador.

De acuerdo con la información difundida, elementos de la Guardia Civil fueron quienes acudieron a un llamado de emergencia del C5, lo que derivó en la intervención de las autoridades. Posteriormente, el luchador habría sido detenido en el estado de San Luis Potosí.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales adicionales sobre su situación jurídica, no se ha confirmado si enfrentará cargos formales. En redes sociales únicamente circulan imágenes relacionadas con el caso difundidas por La saga

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales adicionales sobre su situación jurídica, ni se ha confirmado si enfrentará cargos formales. En redes sociales únicamente circulan un par de imágenes relacionadas con el caso, las cuales contienen la marca de agua del medio que dio a conocer la noticia.

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Alberto del Río / La saga

¿Cuántas veces han detenido a Alberto del Río “el Patrón” por violencia?

Este caso no sería el primero en el que el nombre de Alberto del Río aparece vinculado a conflictos legales o señalamientos de carácter de género. En 2020, el luchador fue arrestado en San Antonio, Texas, tras ser acusado de agresión sexual por una mujer.

De acuerdo con los reportes de ese momento, la denunciante declaró que el luchador la habría amenazado y agredido físicamente. Según su testimonio, el luchador presuntamente la habría amenazado con dejar a su hijo en medio de la carretera si se ponía a llorar, además de señalar que habría sido golpeada y posteriormente agredida sexualmente.

En ese caso, las autoridades del condado de Bexar mantuvieron al luchador detenido durante aproximadamente cinco horas antes de que fuera liberado tras pagar una fianza de 5 mil dólares.

Aunado a estas polémicas, en 2017, su expareja Saraya-Jade Bevis, conocida como Paige en WWE, tambien lo acusó publicamente de abuso doméstico, lo que generó uuna cobertura mediática en ese momento.

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‘El Patrón’ se prepara para enfrentar los retos diarios en La granja VIP 2025. / Foto: IG/albertopatronpromotions

¿Quién es Alberto del Río?

Alberto del Río, cuyo nombre real es José Alberto Rodríguez Chucuan, es un luchador profesional mexicano que alcanzo la fama internacional por su paso en la empresa de lucha libre americana WWE. Dentro de esta compañía se consolidó como una de las figuras latinas más visibles de su generación, logrando campeonatos importantes y participado en eventos estelares.

Antes de su carrera en Estados unidos, formó parte de una familia con tradición dentro de la lucha libre, pues es hijo del luchador Dos caras. Por su estilo y su antecedente familiar lo llevaron a ganar notoriedad rápidamente entre el público internacional.

En México es conocido bajo el nombre de “el Patrón”, identidad con la que ha participado en distintas funciones y eventos independientes de lucha libre, y recientemente en el box de entretenimiento participando en el Ring Royale contra el Chuy Almada.

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