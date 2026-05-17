La Bebeshita ya tiene guantes y hasta entrenador; así destapó su entrada al boxeo; ¿Ring Royale o Supernova?

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘la Bebeshita', reveló que se podría subir al ring a pelear, ¿contra quién?, ¿será en Supernova o en Ring Royale? La influencer respondió, te contamos todos los detalles.

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La Bebeshita habla de su pelea de box y revela qué evento la invitó al ring. / Redes sociales

¿Dónde peleará ‘la Bebeshita’?

‘La Bebeshita’ sorprendió al dar a conocer que sí se subirá al ring de boxeo, aunque aclaró que no será parte de proyectos como Supernova ni Ring Royale. Durante una entrevista con Edén Dorantes, la influencer habló sobre las propuestas que ha recibido para entrar al mundo del boxeo y adelantó que ya tiene planes con otro proyecto.

La también conductora explicó que habló directamente con Poncho de Nigris sobre su interés en participar en una pelea de Ring Royale. “Yo le dije a Poncho que yo quería pelear, pero otros (me contactaron)”, dijo.

Sin revelar todavía todos los detalles, ‘la Bebeshita’ adelantó que formará parte de un nuevo concepto ligado al regional mexicano. “Supernova, no, ya hay otros nuevos, un grupo de regionales que todavía no puedo decir”, declaró. Aunque evitó mencionar nombres o fechas, dejó entrever que próximamente dará a conocer más información sobre el evento en el que debutará dentro del ring.

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La Bebeshita confirma pelea de boxeo; esto dijo sobre Supernova y Ring Royale. / Redes sociales

¿Quién será la rival de ‘la Bebeshita’?

‘La Bebeshita’ contó que, aunque ya recibió una propuesta para participar en un evento de boxeo, todavía no sabe quién podría ser su rival arriba del ring, pues apenas comenzaron las conversaciones para encontrar a la persona adecuada con quien pueda enfrentarse.

“Me hablaron y me preguntaron con quién quería (pelear). Todavía no sé porque con quién me pueden poner match porque está difícil”, señaló. La influencer aseguró que uno de los temas principales es su estatura, ya que considera complicado encontrar a alguien de características similares.

Incluso, durante la charla salió el nombre de Gala Montes como una posible rival; sin embargo, ‘la Bebeshita’ dejó claro que no cree que pueda darse un enfrentamiento entre ellas. “Ay, la Gala no creo que se quiera pelear otra vez. Aparte yo me llevo muy bien con la Gala, me cae muy bien”, dijo. También se mencionó a Manelyk González, exparticipante de Acapulco Shore, pero la influencer destacó que con ella tampoco podría pelear por que es muy bajita y delgadita.

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La Bebeshita confesó que ya la buscaron para subir al ring y explicó por qué aún no tiene contrincante. / Redes sociales

¿Quién va a entrenar a ‘la Bebeshita’?

Como parte de su preparación para subir al ring, ‘la Bebeshita’ reveló que ya buscó apoyo de Mariana ‘Barbie’ Juárez, a quien le pidió ayuda para comenzar a entrenar. “Entonces le dije a la Barbie Juárez, exboxeadora profesional, que me echara el paro de. ‘Oye bebé, entréname en tu gimnasio o algo’”, contó y también compartió que actualmente ya toma clases de artes marciales mixtas.

La influencer aseguró que poco a poco ha comenzado a involucrarse más en el entrenamiento físico mientras espera más detalles sobre el proyecto de peleas. “Ahorita, voy a clases de MMA, artes marciales mixtas, bebé”, comentó. Incluso, entre bromas, añadió: “O sea, yo puedo darte un guamazo y así noquearte”. Según relató, Mariana Juárez ya aceptó ayudarla en esta nueva etapa y hasta le envió un mensaje de voz para coordinarse.

“Dice que sí. Ya íbamos. Me mandó un audio la Barbie. Ya me va a poner en joda”, expresó Bebeshita antes de compartir parte del mensaje que recibió: “Claro, amiga. Vamos a darle. Tú dime cuándo”. Aunque todavía desconoce cuándo podrían realizarse estas peleas, señaló que, según la información que tiene, varios integrantes del regional mexicano estarían involucrados en la organización del evento.

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