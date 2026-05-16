Aarón Mercury sorprende con cambio de imagen tras críticas previas a su debut en las telenovelas: “Lo lograron”

La popularidad de Aarón Mercury llegó a niveles inimaginables desde su paso por ‘La casa de los famosos México 2025’. Y es que el influencer ha tenido muchas oportunidades de trabajo y pronto hará su debut en una telenovela de Rosy Ocampo, hecho que está siendo muy criticado en redes sociales.

En medio de todo esto, el también ganador de ‘Supernova Génesis’ sorprendió a todos al revelar que se había hecho un cambio de imagen a raíz de los comentarios negativos que había recibido. ¿Cómo luce actualmente?

Aarón Mercury / Mezcalent/Redes sociales

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¿Por qué el debut de Aarón Mercury en las telenovelas está siendo criticado?

Hace algunas semanas, se anunció que Aarón Mercury formaría parte del elenco de ‘Corazón de Marruecos’, un melodrama protagonizado por José Ron y África Zavala. Su estreno está programado para finales de este año.

Si bien los fans de Aarón y algunos colegas del medio se dijeron muy contentos por él, diversos actores se han mostrado en contra. Un ejemplo muy sonado fue el del actor Patricio José; mediante redes sociales se dijo muy molesto de que los productores prefirieran incorporar a celebridades de internet en sus proyectos y no a “actores preparados”.

Los detractores consideran que solo las personas preparadas y/o con experiencia en el ámbito artístico deberían ser incluidas en algún proyecto de televisión o cine. En respuesta a esto, Mercury simplemente dijo que “el sol sale para todos” y que no es su culpa si otros histriones no tienen oportunidades laborales.

“Puede que te abran la puerta, pero no te mantienen dentro. ¿Por qué él no ha estado en esas? ¿Por qué no le han llamado? O sea, entonces no es mi culpa”, expresó.

Aarón Mercury / Mezcalent/Redes sociales

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Así fue el cambio de imagen de Aarón Mercury

Recientemente, Aarón Mercury compartió en sus redes sociales que había decidido hacerse un cambio de imagen. Mencionó que, desde el inicio de Internet, mucha gente lo ha estado criticando por sus dientes.

Debido a esto, tomó la decisión de ir con un profesional para que arreglara este problema. Dejó claro que no solamente lo hace por los señalamientos en redes sociales, sino también por motivos médicos.

“Desde mi camino en redes sociales siempre se me ha criticado la sonrisa, (he recibido) desde malos comentarios hasta ediciones de fotos. Por fin lo lograron; destruyeron a alguien que siempre sonreía. No, siempre me había querido arreglar los dientes porque tengo un tipo de mordida que hace que se desgasten los dientes de arriba, por eso están más chiquitos”. Aarón Mercury

Tras su cambio, lanzó un consejo a sus seguidores sobre el amor propio y la seguridad en uno mismo: “Aunque está bien escuchar a la gente para mejorar, hay gente muy tonta a la que no debes escuchar. Cuida bien a quien escuchas, muchas veces no hay malo en ti, sólo hay gente envidiosa”, indicó.

Aunque sus fans no dudaron en felicitarlo, le dejaron claro que “siempre ha sido hermoso” y no tiene la necesidad de cambiar nada de su persona, ya que es alguien “maravilloso”.

¿Quién es Aarón Mercury?

Aarón Hernández González, mejor conocido como Aarón Mercury , es un influencer mexicano.

Actualmente tiene 25 años.

Su carrera en internet comenzó en 2019. Su contenido es principalmente de humor y estilo de vida.

Participó en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Tras esto, se le vio en otros proyectos como ‘Supernova Génesis’, donde le ganó por nocaut a Mario Bautista.

Fue novio de Yeri MUA.

Próximamente se le verá en ‘Corazón de Marruecos’.

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