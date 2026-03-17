Ring Royale
Ring Royale 2: Poncho de Nigris confirma 2 peleas “muy virales” y revela cómo elegirá a las celebridades
Poncho de Nigris encendió las redes al confirmar que ya hay dos peleas “muy virales” para la segunda edición de Ring Royale.
Sergio Mayer lanza propuesta tras Ring Royale: ¿hará su propio evento de box y pelearía contra Poncho de Nigris?
Sergio Mayer habló sobre el impacto de Ring Royale, evento de Poncho de Nigris y sorprendió al revelar que podría crear su propio evento de boxeo.
José Eduardo Derbez vs Apio Quijano: ¿Se sube al ring contra el integrante de Kabah? El conductor lo revela
El actor José Eduardo Derbez habló sobre la posibilidad de enfrentar a Apio Quijano en un ring tras comentarios sobre su look. Te contamos todo.
¿Nicola Porcella explota contra Poncho de Nigris y Ring Royale? El conductor revela si volverá a pelear
Nicola Porcella habló de su particiṕación en Ring Royale y si volvería a participar en uno de estos eventos, ¿qué dijo sobre Poncho de Nigris y el futuro?
Tras la primera edición de Ring Royale, Adrián Marcelo sorprende con mensaje a Poncho de Nigris, ¿qué le dijo? Te contamos todo con lujo de detalle.
Mhoni Vidente habla sobre su posible pelea en Ring Royale 2 y su respuesta sorprende, ¿qué dijo? Te revelamos todos los detalles.
Poncho de Nigris desata polémica con FOTO para el Ring Royale 2: ¿Confirma pelea entre Ángela Aguilar y Cazzu?
Una publicación de Poncho de Nigris encendió las redes al mostrar un supuesto enfrentamiento entre Ángela Aguilar y Cazzu para Ring Royale 2. ¿Todo por Christian Nodal?
David Faitelson cambia de opinión y acepta subirse a la siguiente edición de Ring Royale con Cuauhtémoc Blanco, pero pone una condición que ha dado de qué hablar.
FILTRAN que Andrea de Nigris, hermana de Aldo, peleará en el Ring Royale; ¡doña Alegría revela famosa rival!
Andrea de Nigris, hermana de Aldo, será parte de la segunda edición, según doña Alegría. La filtración viene acompañada del nombre de su rival. ¿Quién sería?
Ring Royale 2026: Gustavo Adolfo Infante despotrica contra el evento y lanza críticas a Montserrat Oliver
Gustavo Adolfo Infante reaccionó al evento Ring Royale y cuestionó la participación de figuras del boxeo, así como la conducción de Montserrat Oliver.