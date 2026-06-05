¿Ring Royale se cancela? Adrián Marcelo hace fuertes revelaciones sobre Poncho de Nigris, ¿se cae el evento?

Después de que Pocho de Nigris hizo una millonaria propuesta a Adrián Marcelo para pelear en Ring Royale, la situación ha vuelto a acaparar la atención en redes tras las recientes declaraciones del exconductor de “SNSerio”.

Pese a que el creador de contenido rechazó en primer momento la propuesta que le hizo el exintegrante de “Solo para mujer”, hace unas semanas dejó abierta la posibilidad de que pudiera ocurrir; sin embargo, en nuevas declaraciones, reveló la razón por la que su pelea no podría llevarse a cabo.

Te recomendamos: Alfredo Adame reta a Sergio Mayer para Ring Royale 2 y Carlos Bonavides se apunta: ¿pelea en puerta?

Adrián Marcelo hace nuevas revelaciones de Poncho de Nigris. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Adrián Marcelo asegura que no podrá pelear con Poncho de Nigris en Ring Royale?

Más allá de la diferencia de edad o las declaraciones que Adrián Marcelo ha hecho sobre Poncho de Nigris y sus hijos, el creador de “Hermanos de leche” aseguró que, de acuerdo con sus fuentes, varios de los empresarios de Ring Royale están renunciando al proyecto.

“Yo sé de buena información que los dueños de Ring Royale están vendiendo su porcentaje, no quieren trabajar con él, no se puede trabajar con él, por eso creo honestamente que jamás se podrá hacer esta pelea”. Adrián Marcelo

Su confesión surge después de que comentara que conoce a varias agencias que tienen en la lista negra a Poncho de Nigris por supuestamente no devolver la inversión de los proyectos que realiza:

“Va por ahí priorizando el corto plazo, no las relaciones largas; hay muchos que saben que una historia de Poncho De Nigris no te va a dar lo que cuesta”. Adrián Marcelo

Lee: ¿Manelyk González vs Dania Méndez en el ring? La influencer responde y deja clara su condición

¿Adrián Marcelo hace menos a Poncho de Nigris por su físico?

Además de las fuertes declaraciones sobre las relaciones laborales del esposo de Marcela Mistral, el influencer regiomontano señaló que otro de los factores que podrían interferir para que la pelea se lleve a cabo es la diferencia física.

“Está muy chiquito Poncho, por más que parezca que es un león. Creo que el factor principal para no pelear, y va a ser muy estúpido lo que diga porque yo nunca he peleado en mi vida, pero creo que le va a dar miedo porque yo mido 1.90 y estoy mama…”, resaltó Adrián Marcelo.

Además, hizo burla sobre los cambios que el también exhabitante de La casa de los famosos se ha hecho; incluso aseguró que si se lo propone, le puede terminar haciendo mucho daño:

“Yo estoy en un momento en que, si me lo propongo, no tienes idea del daño que le puedo terminar haciendo siendo un señor de 40 años”. Adrián Marcelo

Lee: Poncho de Nigris y Ring Royale planean alianza con La Mansión VIP; redes explotan contra el conductor

Adrián Marcelo y Poncho de Nigris: la razón por la que no podrían pelear. / Redes sociales

¿Cuánto mide Poncho de Nigris y qué ha dicho de sus diferencias físicas con Adrián Marcelo?

Después de que Poncho de Nigris estallara contra Adrián Marcelo y lo llamara gallina por no aceptar subir al ring, lo volvió a retar a través de redes sociales, donde aseguró que tenía gran ventaja por la diferencia de edad.

“Súbete conmigo sin apoyo, no pasa nada. Dame la oportunidad de tenerte en el ring solos. Va a ser el pico más alto en tu carrera noquearme. Ya para que me destrones, tienes buen físico”, escribió Poncho en Instagram.

Hasta ahora, no está definido si ambos regiomontanos subirán al ring, pero se sabe que sí hay diferencias físicas; un ejemplo es la estatura; Adrián Marcelo aseguró que mide 1.90, mientras que diversos sitios señalan que Poncho de Nigris mide 1.80.

No te pierdas: ¿Poncho de Nigris vs Cibernético? La rivalidad explota y el luchador lanza feroz amenaza rumbo a Ring Royale