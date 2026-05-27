¿Manelyk González vs Dania Méndez en el ring? La influencer responde y deja clara su condición

Manelyk González respondió a la polémica con Dania Méndez sobre subirse a pelear en la segunda temporada de Ring Royale. Las exAcapulco Shore han tenido diversos problemas y reconciliaciones, ¿lo arreglarán en el boxeo? La exparticipante de La casa de los famosos All-Star revela su condición.

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Manelyk González habla de Dania Méndez. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Mane González y Dania Méndez?

La relación entre ambas exparticipantes de Acapulco Shore ha pasado por distintos momentos. Incluso, Dania Méndez y Manelyk Gonzĺez protagonizaron una pelea por Luca Onestini en La casa de los famosos All-Stars. No obstante, uno de los primeros enfrentamientos entre ambas ocurrió dentro del reality, cuando Dania lanzó un vaso hacia Mane en medio de una discusión relacionada con Fernanda Moreno, situación que terminó por convertirse en uno de los momentos más recordados de aquella temporada.

Con el paso del tiempo, ambas lograron dejar atrás las diferencias y comenzaron a convivir nuevamente. Después de aquel conflicto inicial, compartieron salidas, grabaciones y diversos momentos juntas, lo que hizo pensar que la relación entre las dos había quedado completamente arreglada tras lo ocurrido en Acapulco Shore.

Sin embargo, la convivencia volvió a complicarse años más tarde durante su participación en La casa de los famosos All-Stars. Dentro del programa surgieron nuevas diferencias que terminaron afectando nuevamente la amistad que habían reconstruido fuera de cámaras.

Uno de los momentos que marcó el distanciamiento fue cuando Dania Méndez decidió nominar a Manelyk dentro de la competencia. Posteriormente, Dania también dejó ver que no contemplaba una reconciliación con Mane, dejando abierta una nueva etapa de tensión entre ambas figuras del reality.

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¿Dania Méndez se subirá al ring contra Mane? / Foto: Redes sociales

¿Mane González se subirá a Ring Royale 2 contra Dania Méndez?

Durante un encuentro con medios, Manelyk González fue cuestionada sobre la posibilidad de protagonizar una pelea de box con Dania Méndez en Ring Royale 2, evento organizado por Poncho de Nigris, luego de las diferencias que ambas han mostrado públicamente desde su paso por distintos realities. La influencer respondió con humor y dejó claro que no suele involucrarse en discusiones públicas si no existe dinero de por medio.

“Mira, ustedes saben que yo si no hay dinero de por medio, yo no peleo, yo no contesto en Instagram, yo no me voy a poner a hacer lives hablando de otra persona”, comentó Mane al hablar sobre las polémicas que suelen surgir en redes sociales entre figuras del entretenimiento y reality shows.

La exparticipante de Acapulco Shore también señaló que únicamente participaría en una dinámica de confrontación dentro de un contexto profesional o televisivo. Según explicó, no le interesa entrar en discusiones públicas solamente por generar conversación en internet.

“A mí si me pagan, yo lo doy todo. Entonces, a mí si me pagan, ahí está la respuesta. O sea, mi amor, a mí pagándome yo doy el 100 y me hago y me desmadr* y me tal. Pero a mí dinerito, yo no hablo nada más por hablar”. Mane González.

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¿Subirá a pelear Manelyk González en Ring Royale 2? / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Mane González?

En el pódcast Seres Cromáticos, conducido por Dani Valle, Manelyk González habló sobre su salud y compartió que actualmente vive con hipotiroidismo. Durante la entrevista, la influencer explicó que durante varios años consumió distintos productos para bajar de peso sin prestar atención a las posibles consecuencias que podían tener en su organismo.

“Ahorita yo tengo hipotiroidismo, o sea, es en la tiroides, y a mí eso me dio porque yo tomaba mucha pendejad* para bajar de peso. Tú me decías: ‘Tómate esto y vas a bajar de peso’, y yo lo hacía”, contó Mane al recordar algunas decisiones que tomó relacionadas con su imagen física.

La influencer también mencionó que llegó a consumir quemadores y otros productos cuyos empaques advertían posibles efectos secundarios. Sin embargo, reconoció que en ese momento no pensaba en las consecuencias a largo plazo y únicamente se enfocaba en cumplir ciertos objetivos relacionados con el peso.

“Tomé quemadores, muchísimas cosas que en la etiqueta decían que podían afectar, pero no me importaba. Mi frase era: ‘Que se preocupe la Mane del futuro’”, puntualizó la influencer Manelyk González.

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