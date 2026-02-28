Jawy Méndez ¡manda a dormir a “el Sicario” en 33 segundos: brutal KO le da la victoria ¿entra a Ring Royale?

Jawy Méndez volvió a colocarse en tendencia tras noquear de forma brutal a John Padrón, conocido como “El Sicario”, en una pelea celebrada el 27 de febrero de 2026 en Burbank, California. El influencer mexicano, ahora boxeador profesional, necesitó apenas 33 segundos del segundo round para mandar a la lona a su rival con un derechazo demoledor que dejó al público sin aliento.

La pelea, transmitida en vivo por YouTube ante más de 2.2 mil espectadores, terminó de forma fulminante… y dejó una pregunta en el aire: ¿Jawy Méndez mandó un mensaje directo a Ring Royale o a Supernova con este nocaut?

¿Cómo fue el nocaut de Jawy Méndez a “El Sicario” en California?

El nocaut de Jawy Méndez a “El Sicario” en California ocurrió cuando apenas corrían 33 segundos del segundo round. Después de un primer asalto de estudio, en el que ambos midieron distancia y soltaron combinaciones moderadas, Jawy encontró el momento exacto para cerrar la pelea.

El influencer y peleador lanzó un derechazo limpio, seco y perfectamente colocado que impactó directo en el rostro de John Padrón. El golpe fue tan certero que su rival cayó de inmediato a la lona, sin capacidad de reacción. El réferi intervino de forma inmediata y decretó el nocaut técnico ante la mirada atónita de los asistentes en Burbank.

¿Quién es “El Sicario” y por qué esta pelea en Burbank era clave para Jawy?

John Padrón, “El Sicario”, llegó con la etiqueta de rival duro, resistente y peligroso en corto, el clásico peleador incómodo que pone a prueba los fundamentos de cualquiera.

Por eso, Burbank, California no era solo una plaza bonita: era el examen perfecto para medir si Jawy Méndez podía traducir su disciplina de gimnasio en ejecución real, bajo foco, luces y presión de transmisión. La noche en Burbank era una trampa para quien llegara confiado… y Jawy no se confió.

¿Planea Jawy Méndez entrar a King Royale o Supernova después de su nocaut?

La victoria de Jawy Méndez en California abrió algo más que la puerta a su tercera conquista como boxeador profesional: reavivó la duda que muchos traían en la bolsa. ¿El nocaut también fue un mensaje para quienes aún lo ven como figura mediática y no como atleta? Desde que anunció su transición al boxeo, Jawy ha cargado con críticas y escepticismo; sin embargo, cada pelea muestra algo distinto.

Días antes del combate a las cámaras de TVNotas respondió si le interesaría sumarse a los eventos virales de Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris, o a Supernova, respaldado por Netflix. Jawy no esquivó la cuestión y aprovechó para marcar distancia entre su carrera profesional y esos formatos. “Esto no es King Royal, no es Supernova, no es un show”, dijo contundente. Y aunque reconoció el impacto mediático de esos espectáculos, también dejó clara su postura

“Ese tipo de eventos los aplaudo como espectáculo, porque son grandísimos, jalan muchísima gente, tienen muchísimo rating… pero como deporte los repruebo”. Jawy Méndez

Para él, esos combates no representan la realidad de los riesgos del deporte. “Eso es un juego, para mí eso es una broma… Ver a dos personas que no se preparan, que creen que entrenando tres horas ya es su máximo, cuando eso es apenas un calentamiento para un profesional… es puro show, es pura televisión”. Luego profundizó en los peligros de las disciplinas en las que compite, desde el uso de guanteletas pequeñas hasta la presencia de codazos, rodillazos y patadas:

“Aquí sí no hay careta, aquí no hay guantes grandes… Los riesgos mínimos son cortes, romperte la nariz, que se te cierre un ojo. Y de ahí siguen avanzando muchos más”. Jawy Méndez

Consciente de que su imagen pública está expuesta, Jawy admitió que ese mismo riesgo lo obliga a entrenar aún más fuerte y con un enfoque completamente profesional. “Yo trabajo en televisión, estoy en la vida pública y sé que debo cumplir con cierta imagen. Eso es lo que me hace entrenar todavía más… Tener mis sentidos 100% alerta e intentar ganar, sí, pero sin que me lastimen”. También resaltó que su crecimiento dentro del ring no es casualidad, sino el resultado de un equipo capacitado que lo dirige y lo mantiene evolucionando. “Tengo profesionales a mi lado que me enseñan y que me han capacitado para pelear con un estilo en el que me cuide”, finalizó.