Jawy Méndez: la razón de su matrimonio secreto, entrevista del ‘Mitangrit de Horacio Villalobos’ de TVNotas

Jawy Méndez se convirtió en el cuarto eliminado de “La granja VIP”, pero antes de salir dejó a todos con la boca abierta al revelar que tiene esposa. Aunque se sabía que mantenía una relación con la modelo colombiana Daniela Loaiza, el exintegrante de Acapulco Shore sorprendió al asegurar que ya está casado. La pregunta inevitable es: ¿ por qué lo ocultó?

¿Quién es Daniela Loaiza, la novia de Jawy Méndez?

Daniela Loaiza, novia de Jawy Méndez, es originaria de Colombia y se desarrolló como modelo profesional desde 2017. Ese mismo año logró destacarse al quedar en segundo lugar en el concurso Rostro más lindo de Caldas, un reconocimiento que marcó el inicio de su trayectoria en el mundo del modelaje.

Actualmente, reside en la Ciudad de México, donde combina su carrera frente a las cámaras con su emprendimiento empresarial.

Además de su trabajo como modelo, Daniela Loaiza es CEO de la marca D’SLUSHYS SNOW DRINKS, especializada en cócteles granizados con alcohol, un proyecto que ha compartido en sus redes sociales y que le ha permitido consolidar su faceta como empresaria.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido comparte aspectos de su vida cotidiana, su trabajo, sus rutinas de ejercicio y los momentos que vive junto a Jawy.

Mira: Tío Pepe y Jawy Méndez se reencuentran en ‘La granja VIP’ tras insulto; ¿reclamo o reconciliación?: VIDEO

Danieala Loaiza y Jawy Méndez coincidieron en una fiesta, ahí comenzó su historia de amor. / Foto: IG/danielaloaiza04_

¿Por qué Jawy Méndez ocultó que está casado?

Jawy Méndez reveló que se casó en una boda civil privada hace ocho meses. Explicó en entrevista para ‘El mitangrit de Horacio Villalobos, presentado por TVNotas’ que decidió mantener su relación en secreto para protegerla, ya que muchas de sus exnovias han recibido críticas por sus relaciones. Sin embargo, accidentalmente publicó una historia que dejó al descubierto su matrimonio.

“Fue algo súper privado, con los míos nada más. Ya tiene un ratillo, como ocho meses. La razón de siempre: a la mayoría de mis exnovias les fue muy mal al relacionarse conmigo, justo por las redes sociales. Es un tema que acaba con la autoestima. Estuve un año sin mostrar nada cuando éramos novios, hasta que un día iba a subir una historia a ‘Mejores Amigos’ y se me fue; empezaron a comentar súper bien, no atacaron. Después decidimos subir una foto juntos.”

Jawy asegura que su esposa es muy tranquila y no le gusta la fama, por lo cual quería evitar afectarla con el hate de sus detractores.

“Creo que tiene que ver con que Dani es muy sencilla, muy querida, una mujer muy tranquila. No le importa el foco; cuando salimos en videos juntos es porque yo se lo pido. Es un humano muy bueno. Yo lo hice para protegerla y después nos quitamos ese peso de esconder, porque no quería afectar a terceros. En mi caso es muy difícil que algo me afecte, pero a ella si podía afectarla”, reveló.

Mira: ¿Tío Pepe deja ‘La granja VIP’? Lanza mensaje tras el insulto de Jawy Méndez: “Las palabras destruyen”

Jawy Méndez revela que habrá boda religiosa con Daniela Loaiza

Jawy Méndez sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su relación con Daniela Loaiza y sus planes de boda. El cantante aseguró que su matrimonio civil, celebrado hace ocho meses, fue totalmente privado

“Luego, cuando tomamos la decisión de casarnos, fue más secreto; obviamente, para nuestra familia no es secreto.”

“Aún no hemos hecho la boda religiosa, pero sí habrá. Quizá en un año empecemos con esos planes; los dos coincidimos en que ahorita no.”

Mira: ¡La boda de Litzy y el chef Poncho Cadena se canceló! ¿Jawy Méndez confirma separación en La granja VIP?