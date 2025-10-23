Tío Pepe y Jawy Méndez se reencuentran en ‘La granja VIP’ tras insulto; ¿reclamo o reconciliación?: VIDEO

Tras mucha incertidumbre sobre su futuro dentro de ‘La granja VIP’, el tío Pepe regresa, lo que alegró a todos los granjeros, incluyendo a Jawy Méndez, quien tuvo la oportunidad de hablar frente a frente luego de insultarlo días atrás. Así fue el reencuentro entre ambas personalidades.

¿Por qué el tío Pepe se ausentó de ‘La granja VIP’?

El pasado martes 21 de octubre, Jawy Méndez lanzó un insulto contra tío Pepe en ‘La granja VIP’, quien ejerce como mayoral y se encarga de enseñarles a los granjeros todo lo relacionado con las labores del campo. Durante una plática con algunos compañeros, dijo:

“Le hubiéramos dicho que dejará grabado algo (a Carolina Ross), no al pen… del tío Pepe” Jawy Méndez

En la gala de ese día, el conductor del programa señaló que don Pepe había escuchado esto y no se sabía si volvería al show. En ese momento, Jawy se disculpó y dijo que todo había sido parte de una broma. También mencionó su deseo de hablar personalmente con él para aclarar las cosas.

Al día siguiente, tanto los participantes como los fanáticos se sorprendieron al ver que Pepe se había ausentado y, en su lugar, mandó a una chica para que les enseñara cómo cosechar. Posteriormente, el mayoral subió un video a redes sociales invitando a la gente a reflexionar sobre el “poder de las palabras”.

Indicó que una persona debe pensar muy bien en lo que dice, pues las palabras no solo definen la calidad humana, sino que también pueden “construir o destruir”. Este mensaje fue interpretado como una especie de despedida, por lo que los usuarios prometieron que, si volvía al show, se encargarían de sacar al influencer en cuanto estuviera nominado.

¿Qué le dijo Jawy al tío Pepe durante su reencuentro en ‘La granja VIP’?

Luego de que tío Pepe les enseñara a los granjeros de ‘La granja VIP’ más recomendaciones para cuidar un huerto, Jawy Méndez lo invitó a conversar en privado. Durante la conversación, el exparticipante de ‘MasterChef celebrity’ se disculpó sinceramente, afirmando que nunca fue su intención lastimarlo.

“Dije palabras malas, en un mal momento y a la peor persona porque usted no se merece nada malo. Las dije de broma” Jawy Méndez

En respuesta, Pepe dijo entender su explicación y que, al final, entendió la lección: “Es válido decir malas palabras, pero hay que aprender con quién y cuándo”, indicó.

El influencer incluso resaltó que ya se había prometido no decir malas palabras, pero que, por alguna razón, no lograba concretar esa promesa: “Por eso no quiero decir groserías. Lo puse en mis propósitos de Año Nuevo. Puse ocho, ya cumplí todos, menos ese. Lo iba a pasar para el 2026. Ahorita con mi metida de pata, dije: ‘No, aún quedan dos meses’”, resaltó.

Al final, Jawy le agradeció que no abandonara el show y le diera la oportunidad de disculparse de corazón. En tanto que tío Pepe le mencionó que no se preocupara, que “todo había pasado” y que quería mucho a todos los granjeros.

¿Qué dijo la novia de Jawy tras la polémica por el insulto a tío Pepe en ‘La granja VIP’?

En medio de todo esto, Daniela Loaiza, novia actual de Jawy Méndez, publicó un mensaje de apoyo tras los comentarios negativos que ha recibido el influencer por insultar a tío Pepe.

La joven aseguró que las palabras de su pareja no fueron con “mala intención” y sostuvo que ya había sido castigado por lo sucedido. Y es que, recordemos que Jawy fue sancionado con quedarse en vela toda una noche cuidando la fogata. Si se le llegaba a apagar, se les quitaría una porción de comida a sus compañeros.

“Te conozco tanto… sé el corazón que tienes, mi niño, y sabemos que no fue con ninguna mala intención… solo es de cuidar tus palabras. Muy juicioso cumpliendo su castigo. Te amo”, expresó.

