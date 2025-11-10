La granja VIP: ¿Quién es el capataz y nominado de hoy, lunes 10 de noviembre? ¡Nadie lo esperaba!

Tras una gala de eliminación bastante intensa en ‘La granja VIP’, hoy lunes 10 de noviembre se realizará la prueba para designar al nuevo ‘Capataz’, quien, entre otras cosas, no solo será el encargado de supervisar que los demás granjeros cumplan con sus labores, sino que también estará inmune a las nominaciones. También se revelará al primer participante que estará en la placa esta semana por el legado de Jawy Méndez, quien es el reciente expulsado de la competencia.

¿Qué pasó en la cuarta gala de eliminación en ‘La granja VIP’?

El pasado 9 de noviembre, se realizó la cuarta gala de eliminación en ‘La granja VIP’. Los nominados de la noche eran:

Jawy Méndez

Alfredo Adame

Alberto del Río ‘el Patrón’

Lolita Cortés

En un giro inesperado, Lolita decidió abandonar el reality. La celebridad mencionó que ya no podía soportar más y que quería salir. En una aparente crisis de ansiedad, Cortés empacó sus cosas y se fue, siendo recibida por su hija, quien la ayudó a tranquilizarse.

Este hecho provocó muchas críticas en redes sociales, pues algunos internautas recordaron la dureza con la que criticaba a ciertos participantes de ‘La academia’ cuando era jueza, sin importar que algunos tuvieran problemas emocionales. El conductor del reality adelantó que Lolita recibiría una sanción, pero no dio a conocer cuál sería. Se especula que podría ser de índole económica.

Si bien muchos pensaron que no habría expulsado esta semana, al final las cosas siguieron su curso y, por decisión del público, Jawy salió del show. Justo este 10 de noviembre se dará a conocer a quien nomina como parte de su “legado”. Se cree que el seleccionado podría ser Eleazar Gómez, pero no hay nada confirmado hasta ahora.

¿Quiénes son los finalistas para la prueba del ‘Capataz’ hoy, lunes 10 de noviembre?

Para seleccionar a los finalistas para la prueba del ‘Capataz’ en ‘La granja VIP’, hubo una división de dos grupos: uno conformado por las 4 mujeres y el otro integrado por tres hombres. Recordemos que los peones no pueden participar en el desafío.

Para la dinámica, los granjeros tuvieron que sacar con su boca una manzana, llevarla hasta una balanza y depositarla sobre una bandeja; repitiendo este proceso hasta que la fruta fuera la suficiente para levantar el otro extremo. Posteriormente, agarrar una pelota y deslizarla por otra plataforma para que llegara a un punto específico. Tenían que hacerlo 5 veces. Los dos primeros que lo lograran, serían finalistas.

Los finalistas del grupo de hombres fueron:



Kike Mayagoitia

Alberto del Río ‘el Patrón’

Finalistas del grupo de mujeres:



Fabiola Campomanes

Lis Vega

¿Dónde y cuándo ver la prueba del ‘Capataz’ en ‘La granja VIP’?

Durante la gala de este lunes 10 de noviembre en ‘La granja VIP’, los finalistas se enfrentarán para saber quién es el ‘Capataz’ de la semana. También se revelará el “legado” de Jawy Méndez.

El evento comenzará a las 9 pm. y se transmitirá con el canal de Azteca UNO, así como por la app de Disney+, en la que también se puede ver el famoso 24/7.

¿Quién se convirtió en el capataz y el primer nominado de la cuarta semana en ‘La granja VIP’?

