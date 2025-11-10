Conductora de La granja VIP sufre accidente automovilístico: ¿cuál es su estado de salud? FOTOS

El pasado viernes 7 de noviembre en La granja VIP además de lo ocurrido con los granjeros, otra situación llamó la atención de fans y seguidores del programa. La falta de una de las caras más conocidas del reality generó sorpresa y rápidamente comenzaron a circular especulaciones sobre su ausencia. El fin de semana confirmó que sufrió un fuerte accidente automovilístico. ¿De quién se trata?

¿Qué conductora de La granja VIP sufrió un accidente automovilístico?

La polémica en torno a La granja VIP, no se detiene, y ahora hasta los conductores se han vuelto protagonistas en las redes sociales. A las tensiones y conflictos que se viven dentro del programa, ahora se suma una noticia que ha generado preocupación entre los seguidores: una de las conductoras de La granja VIP, la influencer conocida como Malleza, sufrió un fuerte accidente automovilístico que la dejó fuera de la transmisión del viernes 7 de noviembre.

La ausencia de la conductora durante la gala encendió las alarmas tanto entre el público como en las redes sociales del programa, donde ella tiene una presencia constante como conductora digital. En cuestión de horas, los rumores sobre una posible salida del proyecto comenzaron a multiplicarse, generando incertidumbre sobre su futuro dentro del reality.

Sin embargo, fue la propia Malleza quien, a través de sus historias de Instagram, aclaró lo sucedido y explicó los motivos de su repentina desaparición del aire.

Malleza será la nueva conductora digital de La granja VIP / Especial

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Malleza, conductora de La granja VIP?

Según relató la propia Malleza, conductora de La granja VIP, el accidente ocurrió cuando un camión golpeó la puerta de su vehículo. En su intento por esquivarlo, perdió el control y terminó impactándose con su volante, lo que le provocó diversos golpes.

No quiero que se preocupen. Queridísimos, quería contarles algo importante, tuve un accidente automovilístico: un camión se llevó toda la puerta de mi coche y al intentar esquivarlo me golpeé con el volante. Gracias a Dios todo está bajo control. Malleza, vía redes sociales

Dentro del mismo mensaje compartido en sus redes sociales, informó que el médico le diagnosticó un esguince cervical de segundo grado y una contractura muscular, por lo que los médicos le recomendaron mantener reposo total y permanecer en observación por un periodo mínimo de 48 horas.

La calma para sus fans y seguidores llegó cuando la propia influencer mencionó que se encuentra bien y que seguirá trabajando en La granja VIP . Por último, aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo de todos.

Malleza sufre un accidente automovilístico / IG: mallezaa, redes sociales y canva

¿Quién es Malleza, actual conductora de La granja VIP?

Malleza comenzó su trayectoria profesional como creadora de contenido en redes sociales, donde pronto destacó por su carisma, espontaneidad y creatividad en plataformas como Instagram y TikTok. Su material, centrado en el estilo de vida, el entretenimiento y las tendencias digitales, le permitió formar una comunidad fiel de seguidores que aprecian su autenticidad y la energía positiva que transmite.

Su talento para comunicarse y conectar con el público en línea, empezó a colaborar con diversas marcas y proyectos de entretenimiento digital, lo que la consolidó como una de las influencers emergentes con mayor proyección dentro del medio.

Este 2025 que Malleza alcanzó un nuevo nivel en su carrera al integrarse al elenco del reality show La granja VIP de TV Azteca, donde asumió el rol de conductora digital. Desde esa posición, tiene la tarea de mantener al público informado a través de las redes sociales oficiales del programa, compartiendo contenido exclusivo, entrevistas y momentos detrás de cámaras.

