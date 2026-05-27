Poncho de Nigris y Ring Royale planean alianza con La Mansión VIP; redes explotan contra el conductor

Poncho de Nigris quiere llevar Ring Royale al siguiente nivel y ya planea una alianza con La mansión VIP . Pero la reacción en redes no fue la esperada y ya le dicen “el colgado”

Mira: ¿Poncho de Nigris vs Cibernético? La rivalidad explota y el luchador lanza feroz amenaza rumbo a Ring Royale

Poncho de Nigris quiere llevar Ring Royale a la Mansión VIP

¿Poncho de Nigris confirma alianza entre Ring Royale y La Mansión VIP de HotSpanish?

Tras el impacto mediático de la primera edición de Ring Royale, el influencer y conductor Poncho de Nigris ya prepara lo que sería su segunda entrega, y lo hace apostando en grande: una posible colaboración con el reality La mansión VIP , liderado por Roberto González “HotSpanish”.

Durante una reciente participación en un pódcast, el ex integrante de La casa de los famosos México reveló que ya sostuvo conversaciones con el creador de contenido para explorar esta fusión de formatos. La idea, según explicó, consistiría en integrar dinámicas previas al evento de peleas dentro de la casa.

“Ya hablé con él y me dijo que sí… tiene todas las instalaciones para hacerlo”, afirmó Poncho de Nigris.

La propuesta llevaría por nombre “Rumbo a la corona”, un concepto que funcionaría como antesala de Ring Royale, con participantes conviviendo y preparándose durante semanas previas al evento principal.

Lee: Poncho de Nigris y Marcela Mistral sorprenden con confesiones: ¡Hablan de divorcio e infidelidad! ¿Se separan?

¿Cómo funcionaría la colaboración entre Ring Royale y La Mansión VIP rumbo a las peleas?

La mecánica planteada por Poncho de Nigris implicaría dividir a los peleadores en grupos que entrarían por semanas a La mansión VIP, generando contenido tipo reality que conecte con la audiencia antes de las peleas.



Participación de celebridades e influencers dentro del reality

dentro del reality Entrenamientos y convivencia previos al evento

al evento Generación de rivalidades que culminen en el ring

que culminen en el ring Duración estimada de 15 días antes del evento principal

Incluso, HotSpanish ya habría sugerido una pelea que podría surgir de este formato:

Queen Buenrostro vs Kim Shantal, lo que elevaría el interés del público seguidor del entretenimiento digital.

Mira: Poncho de Nigris revela veto a la Barby Juárez y Aldo de Nigris en Supernova Génesis ¿que pasó?

Queen Buenrostro vs Kim Shantal,

¿Cuándo será la segunda edición de Ring Royale y qué famosos participarían?

De acuerdo con Poncho de Nigris, la segunda edición de Ring Royale está proyectada tentativamente para marzo de 2027, manteniendo una periodicidad anual para no saturar al público.

El conductor defendió este modelo asegurando que el formato debe cuidarse:

“Es como La casa, uno por año… la gente espera la culminación”. Poncho de Nigris

Poncho de Nigris habla sobre los nuevos enfrentamientos del Ring Royale 2 / Redes sociales

A pesar de que la colaboración podría representar un movimiento estratégico importante, la reacción en redes sociales fue inmediata y negativa.

“Que no se cuelgue de tu éxito”

“Nadie quiere al Poncho”

“Va a arruinar el programa”

“Que haga su propio reality”

Las críticas también incluyeron advertencias directas a HotSpanish, pidiéndole que no acepte la propuesta de Poncho de Nigris para no afectar la esencia de su contenido.