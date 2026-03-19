Adrián Marcelo manda fuerte mensaje a Poncho de Nigris tras Ring Royale: ¿Habrá pelea entre ellos?

Adrián Marcelo mandó un fuerte mensaje a Poncho de Nigris tras el evento Ring Royale, ¿el influencer despotricó contra el empresario o aceptó subirse al ring con él? Te contamos los detalles.

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Adrián Macelro le mandó un mensaje a Poncho de Nigris. / Redes sociales

¿Cuándo es Ring Royale 2?

Poncho de Nigris dio a conocer que la segunda edición de Ring Royale ya se encuentra en planeación y que tiene como fecha prevista marzo de 2027. A través de sus redes sociales, el también empresario compartió que el proyecto avanza y que el equipo detrás del evento trabaja en lo que será la siguiente entrega.

“Ya estamos trabajando en la segunda edición, 2027, marzo, la locura se viene todavía evolucionando”, expresó, al referirse al desarrollo del espectáculo. Con este anuncio, Poncho de Nigris confirmó que la continuidad de Ring Royale ya está en marcha y que se prepara una nueva edición para el próximo año.

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Poncho de Nigris anunció que habrá una segunda edición de Ring Royale. / Foto: FB/Poncho de Nigris

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Poncho de Nigris tras Ring Royale?

Adrián Marcelo sorprendió al enviar un mensaje de apoyo a Poncho de Nigris tras la realización de Ring Royale, en medio de los intercambios públicos que ambos han protagonizado en distintas ocasiones. Luego del evento, el también creador de contenido compartió un posicionamiento en el que reconoció el trabajo de Poncho.

“Tener la piel gruesa en este negocio no es para todos. Cuando le ching*s y te levantas todos los días, aunque el ‘viento esté en contra’, las cosas tienden a funcionar”, dijo Adrián Marcelo, al referirse al contexto en el que se desarrolló Ring Royale.

El influencer también marcó una diferencia entre sus posturas personales y el reconocimiento profesional.

“Puedo criticar mil cosas tuyas y actitudes, pero jamás tus deseos de proveer y proteger a tu familia a través del trabajo honesto. Eso es lo que hace un regio ejemplar. No somos amigos, pero te respeto, Poncho de Nigris y te felicito mucho por lo logrado el domingo. Enhorabuena” Adrián Marcelo

¿Será que se subirá al ring en Ring Royale 2? Hasta el momento no ha dicho nada.

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Adrián Marcelo y Poncho de Nigris han tenido varios conflictos. / Redes sociales

¿Qué polémicas han tenido Poncho de Nigris y Adrián Marcelo?

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo mantienen un intercambio de polémicos dimes y diretes desde hace meses, en el que han expuesto diferencias públicas. Uno de los momentos que marcó esta situación fue cuando Marcelo entrevistó a Crista Montes, madre de Gala Montes, para hablar sobre los conflictos familiares entre ambas.

A partir de ese episodio, Poncho de Nigris expresó su postura sobre el tema, al considerar que se trataba de un asunto que no le correspondía a terceros. La entrevista se convirtió en un punto de discusión que alimentó los comentarios entre ambos, sumándose a otros intercambios que ya venían ocurriendo en espacios públicos y digitales.

Meses después, ambos coincidieron en un aeropuerto, donde se dio un momento que fue compartido en redes sociales. En ese contexto, Poncho de Nigris se dirigió a Adrián Marcelo con frases como: “Bájate, aquí, querías platicar, bájate, güey, para que me digas lo que querías decir. ¿Qué me querías decir? Bájate aquí. Che cul...”, lo que generó reacciones entre quienes siguieron el momento.

Posteriormente, durante la emisión de su pódcast junto a Konan, Poncho de Nigris planteó un posible enfrentamiento en el ring. “A ver, aquí lo va a hacer público. Adrián, te voy a pagar los cuatro millones de pesos y la próxima edición de Ring Royale©ro te vas a subir conmigo, güey. Tres rounds, dos minutos de descanso con careta. Te voy a noquear, güey. Cuatro millones de pesos te voy a dar y ahora sí, no te puedes rajar. No te puedes dejar”, dijo de Nigris al lanzar la propuesta.

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