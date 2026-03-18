Poncho de Nigris desata polémica con FOTO para el Ring Royale 2: ¿Confirma pelea entre Ángela Aguilar y Cazzu?

Tras el impacto mediático que dejó la primera edición de Ring Royale, el nombre de Poncho de Nigris volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. El también productor sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta oficial de X una imagen que sugiere un posible enfrentamiento que los usuarios aclaman como parte de la segunda entrega del evento.

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¿Por qué existiría una rivalidad entre Ángela Aguilar y Cazzu?

El interés en un posible enfrentamiento entre Ángela Aguilar y Cazzu está directamente ligado a la conversación mediática que ambas han protagonizado en los últimos meses, principalmente por su vínculo con Christian Nodal.

La situación se remonta a la relación que Nodal mantuvo con Cazzu, con quien tuvo una hija y una historia pública ampliamente seguida. La ruptura entre ambos generó atención mediática y, poco tiempo después, el cantante inició una relación con Ángela Aguilar, con quien incluso contrajo matrimonio en 2024.

El corto lapso entre la separación y el inicio del nuevo vínculo detonó conversación en redes sociales, donde usuarios comenzaron a construir narrativas alrededor de lo ocurrido. A esto se sumaron declaraciones públicas que incrementaron el interés: mientras Ángela Aguilar sostuvo que las partes involucradas conocían la situación y que “no hubo corazones rotos”, Cazzu afirmó que se enteró de la relación al mismo tiempo que el público, lo que amplificó el debate digital.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Poncho de Nigris confirmó pelea entre Ángela Aguilar y Cazzu en Ring Royale 2?

Ahora, causó total revuelo la posibilidad de que Cazzu y Ángela Aguilar presuntamente pudieran ser parte de un combate en el Ring Royale. Incluso, Poncho de Nigris se unió a esta conversación.

A través de su cuenta de X, el regiomontano, quien encabeza el proyecto de Ring Royale, aprovechó el momento para interactuar con su audiencia tras el impacto de la primera edición del evento. Incluso, compartió una imagen generada con inteligencia artificial.

En la imagen, se puede observar a los costados del mismo Poncho de Nigris a ambas cantantes caracterizadas como boxeadoras profesionales, con guantes y atuendos deportivos, simulando una pose previa a la pelea.

La publicación no incluyó información adicional sobre una cartelera oficial, fechas o confirmaciones por parte de las artistas. Sin embargo, el contenido fue suficiente para detonar especulaciones e incluso impulsando el debate sobre si este enfrentamiento podría concretarse en la segunda edición del evento, aunque todo se tratara de una imagen creada con IA.

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¿Qué pasó en la primera edición de Ring Royale?

La primera función de Ring Royale se llevó a cabo el fin de semana previo, logrando una fuerte presencia en plataformas digitales. El evento reunió a diversas personalidades del entretenimiento y redes sociales, quienes participaron en combates dentro del cuadrilátero.

Uno de los enfrentamientos que generó mayor conversación fue el protagonizado por la pareja de Karely y Alfredo Adame, el cual destacó por su intensidad y por las reacciones que provocó entre los espectadores.

Estos fueron los combates y ganadores:

1. Ronny López vs Yoiker Toporek

Ganador: Ronny López.

2. Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine

Ganadoras: Kyliezz y Georgiana.

3. Alberto del Río vs Chuy Almada

Ganador: Chuy Almada.

4. Abelito vs Bull Terrie

Ganador: Bull Terrie.

5. Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

Ganador: Aldo de Nigris.

6. Alfredo Adame vs Carlos Trejo

Ganador: Alfredo Adame.

7. (Estelar) Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Ganadora: Marcela Mistral.

Además de los combates, los resultados y nocauts registrados durante la velada se convirtieron en tendencia, alimentando la conversación en distintas plataformas. La mezcla de espectáculo, polémica y figuras públicas consolidó el formato como un contenido atractivo para audiencias digitales, particularmente entre sectores jóvenes.

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