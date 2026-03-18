Ring Royale 2: ¿Doña Alegría vs. mamá de Gala Montes? La pelea que podría romper el Internet

El fenómeno de Ring Royale 2 ya empezó a calentar motores y, como era de esperarse, las filtraciones no tardaron en encender las redes. Luego del éxito rotundo de la primera edición en Monterrey, donde las peleas entre famosos generaron polémica, memes y récords de audiencia, ahora surgen nuevos nombres que podrían subir al ring… y el chisme está más fuerte que nunca.

Entre los rumores más explosivos destaca un posible enfrentamiento que nadie vio venir pero que muchos ya quieren ver: Doña Alegría, mamá de Poncho de Nigris, contra la mamá de Gala Montes. Sí, dos figuras que han sido tendencia por sus polémicas familiares podrían convertirse en protagonistas del combate más comentado del evento.

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Así se vivió la ceremonia de pesaje del Ring Royal / Redes sociales y captura de pantalla

¿Doña Alegría vs mamá de Gala Montes será la pelea más polémica de Ring Royale 2?

El nombre de este posible enfrentamiento en Ring Royale 2 salió a la luz gracias a Pablo Chagra, conductor digital del evento, quien soltó la bomba durante una intervención en radio. Según el comunicador, esta pelea ya se comenta dentro de la organización.

“Hay una pelea, que yo escuché ahí que si se hiciera, ¡no, cállate!, que dicen que quieren enfrentar a Doña Alegría, mamá de los De Nigris con la señora Crista, mamá de las Montes (Gala Montes)” Pablo Chagra

Doña Lety y Crista Montes / Redes sociales

La sola idea ha generado conversación inmediata, pues ambas mujeres no solo son figuras mediáticas por sus hijos famosos, sino que han protagonizado momentos virales y controversiales en redes sociales. Este posible combate en Ring Royale 2 no solo sería inesperado, sino que podría convertirse en el más polémico del evento.

Hasta el momento, ni Doña Alegría ni Crista han confirmado o desmentido públicamente la información. Por esta razón, todo queda en calidad de rumor.

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¿Quiénes ya están confirmados para Ring Royale 2?

Más allá de los rumores, hay nombres que comienzan a tomar forma dentro del cartel. La propia doña Alegría reveló en un video reciente que su nieta, Andrea Tamez De Nigris, sí se subirá al cuadrilátero.

“En noviembre va a estar Andrea (de Nigris) contra la Fer Alucín, y Álex (de Nigris) contra no sé quién.” Doña Alegría

Su rival será la influencer Fer Alucín, quien también tiene presencia en redes y conexiones con figuras populares del entretenimiento digital. Este combate ya confirmado apunta a que el evento seguirá apostando por perfiles virales que conecten con audiencias jóvenes.

Otro de los secretos revelados es que en un principio se había rumorado que la segunda edición del Ring Royale sería en agosto, doña Lety afirma que será en el mes de noviembre. Otros nombres han comenzado a surgir en torno a la próxima cartelera, algunos de los famosos podrían ser: Santa Fe Klan, la revancha de Adame y Carlos Trejo, Wendy Guevara, entre otros.