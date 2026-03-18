Marcela Mistral usó a Sylvester Stallone para motivarse en la pelea de Ring Royal ¿le contestó? Filtran mensaje

Antes de subir al ring y dar uno de los golpes más comentados del momento, Marcela Mistral ya tenía claro de dónde sacaría su motivación: nada más y nada menos que de Sylvester Stallone. La historia, que parecía un detalle curioso, terminó convirtiéndose en un tema viral tras su victoria frente a Karely en Ring Royale.

Y es que el chisme no solo se centra en la pelea, sino en el inesperado mensaje que la conductora decidió enviarle al mismísimo “Rocky Balboa”, dejando claro que su inspiración iba más allá del entrenamiento físico. La revelación encendió redes sociales y dejó a más de uno preguntándose si el actor ya respondió.

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Marcela Mistral habla claro sobre Poncho de Nigris y su pelea con Karely. / Foto: Redes sociales

¿Qué mensaje le envió Marcela Mistral a Sylvester Stallone antes de pelear en Ring Royale?

Previo a su combate en Ring Royale, Marcela Mistral compartió un video donde mostraba su preparación, dejando ver que su disciplina y enfoque estaban fuertemente influenciados por las películas de Rocky Balboa.

En ese mismo material, la conductora se tomó un momento para escribirle directamente a Sylvester Stallone, en un gesto que rápidamente captó la atención del público. El mensaje fue claro, emocional y lleno de admiración:

“Voy a tener una pelea y tus reflexiones y aprendizajes son mi inspiración y el motivo para seguir trabajando duro... muchas gracias porque su vida sigue haciendo la diferencia en el mundo” Marcela Mistral

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Marcela Mistral a Sylvester Stallone

¿Sylvester Stallone respondió el mensaje de Marcela Mistral?

Tras su victoria frente a Karely, Marcela Mistral dio una entrevista donde confirmó lo que muchos sospechaban: el actor de Hollywood aún no ha respondido.

Sin embargo, lejos de mostrarse decepcionada, la conductora tomó la situación con humor y esperanza:

“No me ha contestado, se lo puse en ingles, no se si la regué o puse cosas que no eran. Vi su película y me inspiré. Le mandé un mensaje” Marcela Mistral

Sus palabras generaron empatía entre los seguidores, quienes incluso comenzaron a etiquetar a Stallone en redes sociales para intentar que vea el mensaje.

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Marcela Mistal se sorprendió por el entrenamiento de Karely Ruiz antes de su pelea de Ring Royal / Facebook

¿Por qué Rocky Balboa inspiró a Marcela Mistral en su pelea contra Karely?

La influencia de Rocky Balboa no es casualidad. El personaje, interpretado por Sylvester Stallone, es considerado un símbolo de perseverancia, disciplina y superación personal, valores que Marcela Mistral buscó replicar en su preparación.

El nombre completo de Sylvester Stallone es Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Nació el 6 de julio de 1946 en Nueva York y se convirtió en una de las figuras más importantes del cine de acción. Su fama mundial llegó gracias a personajes como Rocky Balboa y John Rambo, que marcaron generaciones enteras. Pero más allá de sus papeles, su historia personal también es clave: antes del éxito, enfrentó serios problemas económicos y múltiples rechazos en la industria.

Además de actuar, Stallone ha escrito, producido y dirigido varias de sus películas, consolidándose como un referente de disciplina y perseverancia. En 2016, incluso ganó un Globo de Oro por su participación en Creed, reafirmando su vigencia.