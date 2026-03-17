Doña Lety explota vs. Marcela Mistral por “ofenderla” tras triunfo en el Ring Royale: “Una suegra se respeta”

Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, está en polémica tras ganarle a Karely en el Ring Royale. Y es que su suegra, Leticia Guajardo, conocida simplemente como doña Lety, la acusa de haberla “insultado”. ¿Un nuevo distanciamiento familiar en puerta? Esto se sabe.

Doña Lety Guajardo / Redes sociales

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¿Marcela Mistral hizo trampa para ganarle a Karely en el Ring Royale?

La pelea entre Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, y Karely era una de las más esperadas del Ring Royale. Y es que las celebridades tienen una fuerte rivalidad después de que, hace algunos años, Mistral humilló a la joven por su contenido en redes sociales.

Tras un combate muy reñido, Marcela obtuvo la victoria. Se dijo muy contenta por su triunfo y agradeció el apoyo de sus fanáticos. También reconoció el esfuerzo de su rival: “(Karely) Estaba súper preparada; no me imaginé que fuera a ganar”, indicó.

Si bien muchos celebraron el hito, algunos usuarios, principalmente fans de Karely, han teorizado que el triunfo de Marcela presuntamente es “falso”, es decir, ya estaba “planeado desde el principio”. Y es que Poncho fue quien organizó todo el evento, por lo que para muchos no es descartable que le haya “arreglado” la pelea a su esposa.

A pesar de todas las especulaciones, Karely ha dejado claro que su derrota fue justa y ha aplaudido a Mistral por su esfuerzo. También aprovechó para agradecer el cariño de sus seguidores.

Pelea Karely vs Marcela Mistral / Redes sociales

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¿Qué está pasando entre doña Lety y Marcela Mistral?

Una vez que terminó el Ring Royale, se realizó una entrevista a doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, para saber su opinión sobre el triunfo de su nuera. Si bien la señora se dijo contenta por Marcela Mistral, admitió también estar muy enojada con ella.

Y es que, para doña Alegría, fue una ofensa total que la esposa de su hijo no la mencionara tras haber derrotado a Karely. Asegura que “a una suegra se le debe respeto” y que era “injusta” la forma en la que había sido ignorada.

“Me da mucho gusto por ella, que llore y todo, pero no me nombró y estoy muy sentida porque a mí no me tomó en cuenta para nada. A mí nadie me toma en cuenta. A una suegra, que es la mamá de tu esposo, la que te dio la casa de tus sueños. Está cañón que a mí no me nombre ni me tomen en cuenta ni nada. No se quejen porque a la suegra se le tiene que dar su lugar” Mamá de Poncho de Nigris

Por si esto fuera poco, también ventiló que, presuntamente, Marcela ha sido muy grosera con ella. Contó que, recientemente, Poncho quiso invitarla a un viaje familiar, pero que Mistral le dijo que no lo hiciera, ya que “no la soporta”.

“Se puso medio agresiva conmigo cuando llegué allí… Le dice Poncho: ‘Ahora los vamos a invitar a viajar juntos porque van a viajar las dos’. Y ella dijo: ‘No, hombre, si no la soporto, ¿cómo me voy a ir con ella de vacaciones si yo no la aguanto?’”, relató.

Según la señora, Poncho también la trató muy mal y hasta la quiso correr para que no estuviera presente en la pelea entre Marcela y Karely, por lo que decidió distanciarse de su hijo: “La verdad sí me sentí muy humillada. No me pagó nada. El corazón me pesa. Miren cómo me valora”, indicó.

¿Marcela Mistral no soporta a su suegra, doña Lety?

Esta no es la primera vez que Marcela Mistral y doña Lety tienen algún tipo de roce. En su momento, la mamá de Poncho de Nigris llegó a acusar a Marcela de presuntamente alejarla de su hijo, ya que, al parecer, la influencer siempre ha tenido “algo en su contra”.

“Poncho está mal echándome la culpa de nada. Y te felicito Marcela, has logrado todo, ya sacaste a todos de la casa, ya sacaste a todos de la familia. Vas a ver cómo te va a ir con Poncho, felicidades”, declaró hace un tiempo.

Marcela siempre ha tratado de no enfrascarse tanto, pero sí ha reconocido que las palabras de suegra “le duelen” y sostiene no tener nada en contra de ella. Por su parte, Poncho no ha dudado en defender a su mujer frente a todo lo que ha dicho su mamá. Si bien llegó a decir que se alejaría de ella, al final terminaron reconciliándose.

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