Ring Royal 2026: Esposo de Karely habla tras golpear a Alfredo Adame, él responde: “Va haber denuncia”

La previa del evento Ring Royale 2026 quedó marcada por un momento de tensión que involucró a Karely Ruiz, su esposo Jhon Echeverry y el actor Alfredo Adame. El altercado ocurrió durante el pesaje del espectáculo organizado previo a la función de box entre celebridades, donde el conductor se enfrentará en el ring con Carlos Trejo.

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Alfredo Adame / Redes sociales, canva e IG: encasacontelemundo

¿Por qué el esposo de la influencer Karely golpeó a Alfredo Adame?

Tras la difusión del video del altercado, Jhon Echeverry, DJ colombiano y esposo de Karely, compartió en sus redes sociales su versión de lo ocurrido durante el encuentro con Alfredo Adame.

En una publicación de Instagram, el también padre de familia aseguró que su reacción se debió a comentarios que, según él, el actor habría hecho anteriormente contra la influencer. En el mensaje que acompañó el video del momento del golpe, Echeverry explicó que actuó para defender a su pareja.

“Me tocó educar hoy al pinche anciano @alfredoadame.goldenboy para que le sigas diciendo p*ta a mi esposa, porque las mujeres se respetan” Jhon Echeverry

De acuerdo con su relato, el enfrentamiento ocurrió cuando Adame se acercó a la camioneta donde se encontraba Karely Ruiz. En ese momento, Echeverry reaccionó con un golpe que impactó al actor debajo de la oreja y cerca del cuello. Después del impacto, Adame respondió y ambos comenzaron a intercambiar golpes hasta que otras personas intervinieron para separarlos.

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Esposo de Karely habla de Alfredo Adame / Capturas de pantalla

¿Qué dijo Alfredo Adame tras la agresión del esposo de Karely?

Luego del incidente, Alfredo Adame declaró que iniciará acciones legales contra Jhon Echeverry por la agresión ocurrida durante el evento relacionado con Ring Royale 2026.

El actor señaló que ya consultó con abogados y que el caso podría derivar en una denuncia penal. De acuerdo con sus declaraciones, el golpe recibido constituye un delito que podría tener consecuencias legales.

“Va a haber una denuncia penal, por supuesto. Ya hablé con el abogado de de Nigris y va a haber denuncia penal” Alfredo Adame

Adame también mencionó que el altercado pudo haber puesto en riesgo la realización del espectáculo. Según explicó, el incidente ocurrió en medio de un evento público que formaba parte de la promoción del combate que protagonizará contra Carlos Trejo.

Además, aseguró que el organizador del evento, Poncho de Nigris, también podría tomar medidas legales debido a que la pelea y la producción del espectáculo pudieron verse comprometidas si la situación hubiera escalado.

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¿Qué pasará con la pelea de Alfredo Adame en Ring Royale 2026?

A pesar del enfrentamiento ocurrido durante el pesaje, Alfredo Adame indicó que el altercado no cambiará su preparación para subir al ring en el evento Ring Royale 2026, programado para el domingo 15 de marzo a las 18:00 horas.

El combate entre Adame y Carlos Trejo es uno de los enfrentamientos más comentados de la cartelera del espectáculo, que reúne a figuras del entretenimiento, redes sociales y televisión.

El actor señaló que se mantiene enfocado en su participación dentro del evento y que el incidente con Jhon Echeverry no modificará su plan para la pelea.

Por su parte, el esposo de Karely Ruiz también compartió otros comentarios en redes sociales después del altercado. En el mismo mensaje donde explicó el motivo de su reacción, expresó que espera que Adame pierda el combate frente a Trejo.

“Te tocó con los Gorillaz porque solo no puedes, ya estás muy anciano, ojalá y te partan tu madr* mañana” Jhon Echeverry

Hasta el momento, Jhon Echeverry no ha respondido públicamente a las declaraciones posteriores de Alfredo Adame sobre la denuncia penal. Sin embargo, el tema continúa generando conversación en redes sociales mientras se acerca la hora del evento.

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