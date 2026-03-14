Esposo de la influencer Karely golpea a Alfredo Adame tras grito de la influencer en evento del Ring Royale, VIDEO

Un nuevo episodio de tensión rodea al actor y conductor Alfredo Adame, luego de que se viralizara un video en el que se observa un altercado con el esposo de la influencer Karely Ruiz. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y muestran el momento en que la creadora de contenido se encuentra cerca de una camioneta mientras el actor pasa caminando por el lugar.

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Alfredo Adame / Redes sociales

¿Por qué el esposo de Karely golpeó a Alfredo Adame?

El video que se hizo viral muestra una breve secuencia del momento en que ocurre el incidente. En las imágenes se observa a Karely Ruiz subiéndose a una camioneta mientras Alfredo Adame pasa caminando por la zona.

En ese instante, la influencer le grita: “Ojalá y pierda”. Tras escuchar el comentario, Adame se regresa hacia ella para responderle. Es en ese momento cuando el esposo de Karely Ruiz interviene y lanza un golpe directo contra el actor.

La grabación también muestra que, tras el golpe, integrantes del equipo que acompañaban a Alfredo Adame se acercan rápidamente y se le van encima al esposo de la influencer. La escena dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el momento quedara captado en video y se difundiera ampliamente en redes sociales.

Hasta el momento, el clip ha sido compartido por distintas cuentas y páginas de entretenimiento, donde se pueden ver capturas del instante exacto en el que ocurre el golpe, así como la reacción inmediata de las personas que se encontraban en el lugar.

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¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Karely Ruiz antes del altercado?

El incidente ocurre después de que Alfredo Adame hiciera comentarios públicos sobre Karely Ruiz en ocasiones anteriores. De acuerdo con lo que ha circulado en redes, el actor había hablado sobre la influencer y se había referido a su apariencia física, incluyendo comentarios sobre su cuerpo y las cirugías estéticas que se ha realizado.

Estas declaraciones generaron conversación en redes sociales y se volvieron parte del contexto que rodea el altercado captado en video. Tras difundirse el clip del golpe, varios usuarios recordaron las declaraciones previas del actor hacia la creadora de contenido.

En las imágenes que circulan en internet no se escucha una conversación completa entre ambos, pero sí se aprecia que Karely Ruiz le grita una frase desde la camioneta antes de que Adame se regrese a responderle.

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¿Qué pasó después del golpe entre el esposo de Karely y Alfredo Adame?

Después del golpe, el video muestra que personas del equipo de Alfredo Adame se acercan inmediatamente hacia el esposo de Karely Ruiz. En la grabación se observa cómo varios de ellos se aproximan para enfrentarlo tras el incidente.

El material difundido no muestra lo que ocurre minutos después ni si hubo intervención de seguridad o autoridades en el lugar. Sin embargo, el fragmento se volvió tendencia en redes sociales, donde usuarios comenzaron a comentar el momento y compartir distintas versiones del video.

En plataformas como X, TikTok e Instagram comenzaron a circular capturas del momento exacto del golpe, así como comentarios sobre la secuencia que llevó al altercado.

La escena también se ha vinculado con el contexto de un evento que se estaría realizando en las mismas fechas, del cual varios creadores de contenido han hablado en redes sociales. De acuerdo con publicaciones que acompañan el video, algunos mencionan que al día siguiente habría un enfrentamiento o “desmechoneo”, lo que generó aún más conversación en línea.

Hasta ahora, el video continúa circulando en redes sociales y ha provocado múltiples reacciones entre usuarios que comentan el incidente entre el actor y el esposo de la influencer.

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