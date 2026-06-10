Alfredo Adame desata ‘polémica’ con su nuevo reality, ¿le robó la idea a HotSpanish de La mansión VIP?

Después de que Alfredo Adame retó a Sergio Mayer para Ring Royale 2, el ‘Golden boy’ sorprendió al anunciar que formará parte de un nuevo reality tras concluir exitosamente su participación en La mansión VIP, pero esta vez es organizado por él.

Hace unos días, el ganador de La granja VIP compartió un video en el que se observa que invita a Jorge ‘el Burro’ Van Rankin a celebrar juntos su cumpleaños, pero en una dinámica diferente. ¿De qué se trata? Te contamos los detalles.

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Alfredo Adame estrenará su propio reality show. / Redes sociales

¿De qué se trata el reality show de Alfredo Adame?

Alfredo Adame, quien recientemente cuestionó el triunfo de Sol León en La mansión VIP, dio a conocer en sus canales oficiales que pronto estrenará su propio reality junto a Jorge ‘el Burro’ Van Rankin.

De acuerdo con la publicación que circula en redes, llevará por nombre “Rudo y cursi” y será grabado en la mansión del ‘Golden boy’ durante tres días consecutivos. Aunque aún no hay fecha de estreno, el actor de “Yo no creo en los hombres” reveló detalles del proyecto en un encuentro con la prensa.

Cabe recordar que Alfredo Adame ya ha formado parte de programas como La casa de los famosos, Abandonados, Asia: la ruta del dragón, La granja VIP, La mansión VIP y Soy famosos, ¡sácame de aquí!

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Alfredo Adame ganó la primera temporada de La mansión VIP. / Redes sociales

¿Quiénes serán los participantes del reality de Alfredo Adame?

Además de Jorge Van Rankin, participarán varios amigos y colegas; según Adame, estarán presentes al menos 100 personalidades distintas, pues el objetivo principal es armar una fiesta por tres días y descubrir quién aguanta más “relajo”.

“Vamos a invitar a Poncho de Nigris. Vamos a nadar, a jugar, vamos a hacer un partidito de futbol; va a ir Cuauhtémoc (Blanco), mucha gente. De ahí, fiesta en la noche. El sábado habrá un fiestón donde van a ir al menos 100 personas: influencers, tiktokers, actores, cantantes; va a ir Pablo Montero. Serán 3 días de fiesta y diversión y ganará quien eche más relajo”. Alfredo Adame



Además de la posible presencia del exintegrante de Solo para mujeres, Alfredo Adame reveló que, tras las diferencias con Laura Bozzo, ahora será la “invitada especial” de su proyecto.

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¡Alfredo Adame realizará un REALITY junto a "El Burro" Van Rankin y MÁS amigos! ¿Qué te parece este nuevo proyecto?#SaleElSol🌞: https://t.co/cAaQ286NYR #SaleElSolTV pic.twitter.com/oEM5d7Tj2D — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 10, 2026

¿Alfredo Adame copió la idea de La mansión VIP de HotSpanish?

Durante el encuentro con la prensa, Alfredo Adame no hizo referencias a La mansión VIP, proyecto que concluyó hace semanas, por lo que su reality es una idea completamente aislada. Además, anteriormente, expresó su admiración al creador de contenido.

Hace unos días, Alfredo Adame defendió a La mansión VIP y aseguró que las palabras de Rosa María Noguerón eran envidia. “La verdad es que HotSpanish hizo una cosa increíble, trascendió la línea y lo hizo tan bien que la rompió”, expresó el actor y presentador.

Ante las críticas que recibió el reality de Internet y los supuestos dardos por parte de la productora de La casa de los famosos México. Además, le recomendó dejar de hacer ese tipo de comentarios. Por lo que su reality parece ser una idea diferente de HotSpanish.

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