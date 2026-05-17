Eleazar Gómez ‘pelusea’ a Alfredo Adame por culpa de su mánager: “Le habló mal de mí”

Durante su estancia en ‘La granja VIP 2025’, Alfredo Adame y Eleazar Gómez se hicieron muy buenos amigos. Gracias a la gran camaradería que hicieron, llegaron a la gran final. Ambos quedaron en los primeros lugares: Adame en el primero y Eleazar en segundo.

Todo apuntaba a que se harían más unidos con el tiempo. No obstante, y para sorpresa de muchos, actualmente están distanciados. Según el propio Adame, todo sería culpa del mánager de él. Te contamos los detalles.

Alfredo Adame / Mezcalent

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¿Por qué Eleazar Gómez “rechaza” a Alfredo Adame?

En una reciente entrevista para el programa ‘Vaya, vaya’, Alfredo Adame confesó que últimamente no había tenido comunicación con Eleazar Gómez. Comenzó recordando la gran amistad que formaron en ‘La granja VIP’. Dijo que eran tan unidos que hasta le prometió regalarle unos lentes iguales a los suyos.

Mencionó que ya había comprado el obsequio e intentó contactarlo a lo largo de los últimos meses para entregárselo. Indicó que había mandado a su mánager a hablar con el suyo para orquestar todo, sin éxito. Incluso contactaron a su hermana Zoraida para que le transmitiera un mensaje, pero aun así no hubo respuesta.

“Curiosamente, terminó ‘La granja’, nos vimos al otro día en TV Azteca, en las entrevistas, y lo sentí un tanto frión conmigo. Seguramente no le debió gustar nada que yo ganara. Ya no volví a saber nada de él. En ‘La granja’, le regalé unos lentes de manera simbólica, le dije: ‘Saliendo de ‘La granja’, te los voy a comprar’. Los compré, los pedí, aquí los tengo. Le mandamos varios mensajes y nunca contestó”. Alfredo Adame

El artista considera que este “rechazo” fue provocado por el mánager de Eleazar, ya que, según él, este se habría dedicado a atacarlo.

“Su representante, que es un pobre mi…, David Corona, no sé qué, me enteré de que estuvo hablando cosas malas de mí días antes de la salida. A lo mejor Eleazar se dejó llevar por cosas de él. No sé si le metieron moscas en la cabeza, pero por mí no queda”, sentenció.

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¿Eleazar Gómez y Alfredo Adame se van a reconciliar?

A lo largo de la conversación, Alfredo Adame comentó que pronto volvería a ver a Eleazar Gómez, ya que trabajarán juntos en un proyecto futuro. Si bien no dio detalles, espera reunirse con él para aclarar las cosas y dejarle ver que lo quiere mucho.

“Espero que él entienda que yo sí siento un cariño especial por él. Por eso yo, cuando vi en ‘La granja’ que se lo querían agandallar, lo apechugué, lo apoyé e hice que todos los demás se tragaran su coraje porque estábamos jugando juntos”, indicó.

Hasta el momento, Eleazar o su representante no ha respondido a las declaraciones de Alfredo. En tanto que los internautas teorizan que, en caso de que todo sea verdad, lo más probable es que Gómez sí esté enojado con Alfredo por haber ganado ‘La granja VIP’

Eleazar Gómez / Mezcalent

¿Eleazar Gómez está en crisis?

Hace algunos días, el periodista Ernesto Buitrón reportó que, presuntamente, Eleazar Gómez estaba atravesando una fuerte crisis. No solo se habría quedado sin pareja, sino también sin dinero.

“Dimos a conocer que Eleazar Gómez está atravesando una severa crisis económica, pues resulta que todo eso es cierto porque los premios que ganó en ‘La granja’ se los gastó en fiestas y viajes. Ya terminó con su novia, ya no está con ella, estaban viviendo en Guadalajara, ella se fue la semana antepasada de la casa”, manifestó.

También resaltó que, aparentemente, tendría dificultad para encontrar trabajo: “Eleazar va en picada, ganó bien y ganó popularidad, pero Azteca no lo quiere porque rechazó cuatro proyectos que le ofrecieron en mesa; iba a regresar a Televisa y también quedó mal”. puntualizó.

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