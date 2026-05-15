¿Eleazar Gómez se quedó sin novia, dinero y trabajo? Revelan fuerte crisis tras su paso por La granja VIP

Las polémicas no dejan en paz a Eleazar Gómez. Cuando parecía que el actor estaba retomando su carrera gracias a su participación en La granja VIP, nuevas declaraciones encendieron las alarmas sobre el complicado momento que estaría atravesando. De acuerdo con el periodista Ernesto Buitrón, el famoso no solo presuntamente habría perdido oportunidades laborales importantes, sino que también presuntamrnte terminó su relación amorosa y estaría enfrentando una fuerte crisis económica.

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Eleazar Gómez estrena romance y presume a su novia en su cuenta de Instagram. / Instagram:@eleazargomez333

¿Eleazar Gómez terminó con su novia tras vivir juntos en Guadalajara?

De acuerdo con Ernesto Buitrón, la relación sentimental entre Eleazar Gómez y Miriam García Lara presuntamente llegó a su fin hace apenas unas semanas. Según explicó el periodista, la joven tomó la decisión de abandonar la casa donde ambos vivían en Guadalajara debido a problemas constantes en la relación.

“Dimos a conocer que Eleazar Gómez está atravesando por una severa crisis económica, pues resulta que todo eso es cierto porque los premios que ganó en ‘La granja’ se los gastó en fiestas y viajes (...) ya terminó con su novia, ya no está con ella, estaban viviendo en Guadalajara, ella se fue la semana antepasada de la casa”, señaló Buitrón.

Además, el comunicador aseguró que presuntamente la relación terminó de manera complicada porque supuestamente el carácter del actor habría provocado fuertes diferencias entre ambos. Según relató, Miriam presuntamente habría intentado apoyarlo durante mucho tiempo, incluso después de las polémicas que han marcado la vida pública del artista.

“Terminaron muy mal porque al final pues a él le gana el ego, él siente que es Eleazar Gómez, la gran estrella. Tuvieron muchos problemas, ella se hizo a un lado, dijo: ‘yo ya no quiero estar aquí’. Ernesto Buitrón

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Eleazar Gómez y Miriam García / Redes sociales

¿Eleazar Gómez perdió contratos con televisoras?

Otro de los temas que más llamó la atención fue la supuesta crisis laboral de Eleazar Gómez. Ernesto Buitrón afirmó que, pese a recuperar popularidad gracias a La granja VIP, el actor habría desaprovechado oportunidades importantes dentro de la televisión.

Según explicó, TV Azteca presuntamente le habría ofrecido varios proyectos después del reality, pero presuntamente él rechazó algunas propuestas. Además, también se habló de negociaciones frustradas con Televisa y de trabajos pendientes con la plataforma Vix.

“Él dejó todos los proyectos que tenía firmados, no los concluyó, incluyendo dos proyectos con Vix, uno de ellos con un actor muy importante y está en un bache económico”. Ernesto Buitrón

Finalmente remató diciendo: “Eleazar va en picada, ganó bien y ganó popularidad, pero Azteca no lo quiere porque rechazó cuatro proyectos que le ofrecieron en mesa; iba a regresar a Televisa y también quedó mal”.

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¿Quién es Miriam García Lara, la exnovia de Eleazar Gómez?

Aunque su exnovia Miriam García Lara se mantuvo alejada de los reflectores durante la relación, su nombre comenzó a llamar la atención desde que inició su romance con el actor. Ella es hermana de Ian García, modelo y exintegrante del grupo Wapayasos.

Miriam es originaria de la Ciudad de México, aunque desde hace varios años vive en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. A diferencia de otras parejas de celebridades, ella desarrolló su carrera lejos del medio artístico y enfocada en el ámbito tecnológico.

Actualmente trabaja como desarrolladora de canales en Norton, empresa especializada en software de seguridad informática y protección digital. Además, es madre de una niña.

La relación entre ambos habría comenzado gracias a Ian García, quien los presentó y en distintas ocasiones expresó sentirse feliz por el noviazgo de su hermana con el actor.