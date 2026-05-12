Cristian Castro, tras desmentir romance con Victoria Khüne, estaría detrás de una famosa actriz, revelan

La vida amorosa de Cristian Castro vuelve a ser tema de conversación. Y es que, hace algunos días, se dijo que estaba saliendo con Victoria Kühne, una exitosa cantante, empresaria y compositora. La propia Verónica Catro, madre del llamado ‘Gallito feliz’, se dijo muy contenta con su “nueva nuera”.

No obstante, todo resultó ser falso. Fue el propio intérprete de ‘Azul’ quien desmintió estar en una relación. En medio de todo esto, circula un nuevo rumor que apunta a que el artista estaría “coqueteando” con una icónica actriz de Televisa de quien, según lo especulado, lleva varias décadas “enamorado”. Te decimos todo lo que se sabe.

Cristian Castro y Victoria Khüne / Redes sociales

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¿Por qué se dijo que Cristian Castro y Victoria Khüne eran novios?

Se vio a Cristian Castro junto a una pelirroja regiomontana de Monterrey, productora y dueña de un estudio de grabación, llamada Victoria Khüne. Ella aseguró que era la novia del ‘Gallito’ y la noticia dio la vuelta. Poco después, Verónica Castro, en un evento público y muy sonriente, declaró abiertamente que tenía una nueva nuera muy hermosa y que estaba orgullosa de tenerla en la familia.

Hasta ese momento, las fotos de Cristian y Victoria juntos parecían oficializar una relación estable. Sin embargo, días después, se descubrió que ‘el Gallito’ viajó a Nueva York acompañado por 2 “amiguitas” argentinas, a quienes él mismo trasladó desde Buenos Aires, pagándoles los pasajes, 5 días de estadía y supuestamente hasta les dio dinero para compras.

De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, una de ellas: Celeste, quien habría sido ‘amiguita’ de Cristian desde hace muchos años, y que tiene una hermana que hace videos para adultos con contenido explícito. En total, fueron 3 amigas las que lo acompañaron y divirtieron en Nueva York. Pero eso no fue todo: luego se las llevó a Miami, donde grabó un comercial para ViX junto a alguien caracterizado como su papá, ‘el Loco’ Valdés.

Según Ceriani, las hospedó en el lujoso Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood y las llevó al concierto de Guns N’ Roses, mientras su supuesta novia oficial estaba hospitalizada en Los Ángeles por apendicitis. Sus padres tuvieron que viajar desde Monterrey para cuidarla, ya que él brilló por su ausencia.

“La pregunta es: ¿A qué juegan Cristian y Verónica al prestarse a mostrar una relación que aparentemente no es real? Se ha especulado sobre los verdaderos intereses de Cristian y Victoria, y sobre si todo esto podría tratarse de un acuerdo para dar publicidad a su estudio de grabación o para intentar convencer a Luis Miguel de grabar junto a Cristian, uno de los mayores sueños del cantante”. Javier Ceriani

Lo cierto es que no parece haber nada serio entre ellos. Mientras tanto, Cristian continúa de rumba en rumba con mujeres, gastando dinero a manos llenas, gracias a sus proyectos relacionados con el Mundial.

Cristian Castro / Redes sociales/Mezcalent

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¿Qué dijo Cristian Castro sobre Victoria Khüne?

En un reciente encuentro con la prensa, Cristian Castro aseguró estar soltero y afirmó que Victoria Khüne era solo una amiga. En sus palabras, el “malentendido” surgió a raíz de la “chispa” que hubo entre ellos.

“En realidad creo que fue como... No sé... sí se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos. Obviamente que me interesa mucho estar en contacto con ella porque tiene muchos proyectos muy lindos y porque me ofrece su estudio. Todo eso me interesa mucho también como productora, me interesa muchísimo, pero mejor tranquilo”. Cristian Castro

Si bien reconoció que no le gustaba la soltería, dijo aceptarla sin problema, sin perder la esperanza de encontrar el amor en el futuro: “Pues forzadamente sí, la verdad, muy triste porque no me gusta estar solo, no me gusta”, resaltó.

¿Quién sería la presunta proxima conquista de Cristian Castro?

Recientemente, el periodista Álex Kaffie reportó que, presuntamente, Cristian Castro ha buscado a Yadhira Carrillo para invitarla a salir. De acuerdo con el periodista, el cantante quiere aprovechar ahora que ambos están solteros para intentar tener una relación.

Y es que, al parecer, el ‘Gallito feliz’ se sintió atraído por la actriz desde que fue su modelo en el videoclip de 1997, ‘Lo mejor de mí’. Sin mencionar cuál habría sido la reacción de Carrillo, Kaffie dejó ver que Cristian ha sido muy insistente.

“Me entero de que Cristian Castro está invitando a salir a la guapa Yadhira Carrillo. Sí, desde hace un par de semanas el casquivano y ligero de cascos cantante anda insiste e insiste a aquella para que vayan a comer. Personas cercanas a Cristian me cuentan que él le ha traído ganas a Yadhira desde que ella fue la modelo de su videoclip Lo mejor de mí, por allá de 1997. ‘Siempre ha querido con Yadhira y sabiendo que está soltera, ¡ha puesto en marcha sus planes de seducción!’, me dice mi fuente”. Álex Kaffie

Hasta el momento, las celebridades no se han pronunciado ante esta especulación. En tanto que los internautas ya han reaccionado y muchos consideran que serían una bonita pareja.

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