La mansión VIP: Novia de participante termina con él por su comportamiento, ¿qué dijo? “Una cosa es contenido”

La segunda semana de La mansión VIP está por concluir, pero lejos de centrarse únicamente en la competencia, el programa ha sido dominado por una controversia sentimental. Uno de los participantes, quien entró al reality estando en una relación, ha sido acusado por su pareja de “faltarle al respeto”.

La Mansión VIP vs La casa de los famosos / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué participante de La mansión VIP es acusado por su pareja de “faltarle al respeto”?

La incorporación de Daniel Borjas, mejor conocido como ‘el Borjas’, a La mansión VIP, ha dado de qué hablar, no por su polémica incorporación, si no también por su comportamiento dentro de la casa.

Desde el día uno, el influencer ha causado controversia en redes sociales, misma que fue a dar hasta su presunta novia, conocida como “Vivi”.

Al parecer, la incursión de ‘Borjas’ en el reality no ha sentado bien en su novia. Según información de la cuenta de Instagram “selc3027", el influencer había recibido el permiso de su pareja para hacer lo que quisiera en el programa.

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Daniel “Borjas” y su novia “Vivi” / TikTok: vivi.ut

¿Qué dijo “Vivi”, novia del ‘Borjas’, sobre la participación del influencer en La mansión VIP?

Uno de los momentos más tensos fuera de la casa se ha originado recientemente cuando Viviana Treviño, novia del ''Borjas’ (habitante de La mansión VIP), envió un fuerte mensaje a través de un “superchat” que rápidamente se viralizó. En él, expresó su molestia por la conducta del influencer dentro del programa.

Esto es lo último que te mando, soy la que más te está apoyando y tú nada más estás adentro faltándome el respeto. Hay de cosas a cosas y tú ya pasaste los límites, una cosa es el contenido y otra el respeto, lo siento. Viviana Treviño

El reclamo surgió luego de que usuarios señalaran ciertas actitudes del creador de contenido, como bromas de tono subido y un momento específico en el que le dio una nalgada a Sol León durante una dinámica en el jacuzzi.

Aunque no se ha revelado si realmente terminaron su relación, ‘el Borjas’ ya ha sido señalado en otras ocasiones por usuarios en redes, debido a su actitud desenfrenada y “atrevida”. ¿Terminarán al finalizar el programa?

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La novia de El Borjas manda este mensaje, al parecer va a salir soltero 😱#LaMansionVip pic.twitter.com/HAsnGYj3VW — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 24, 2026

¿El ‘Borjas’ le chupó los pies a Sol León en La mansión VIP?

Por si fuera poco, otra polémica fue protagonizada por Daniel ‘Borjas’, Sol León su víctima. En horas recientes se viralizó un vídeo en el que se observa al influencer chuparle los pies a la creadora de contenido.

Dicha situación generó una oleada de comentarios en su contra, asegurando que se aprovechó de Sol por estar “con unas copas de más”, y más aún, cuando él tiene novia esperándolo afuera.

Solo van dos semanas de reality, y además de polémicas, ya habría hasta una ruptura sentimental de un participante. ¿Qué más pasará?

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