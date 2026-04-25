La mansión VIP: ¿Llegó el pervertido? Participante del reality perdido en los pies Sol Léon! | VIDEO

La mansión VIP sigue dando de qué hablar, y es que HotSpanish se encargó de reunir a una serie de celebridades que han dado mucho contenido en las primeras dos semanas. Ahora, un nuevo clip es viral, pues un participante le ch.....u. ..pó los pies a Sol León y ya es tachado de “fetichista”. Te contamos lo que pasó.

¿Quiénes son los participantes de La mansión VIP?

La mansión VIP ya comenzó oficialmente y a dos semanas de su inicio se ha convertido en uno de los programas más populares entre la audiencia, no solo por sus dinámicas y su formato gratuito, sino también por el elenco de celebridades que fueron anunciadas.

HotSpanish, conocido influencer mexicano, optó por reunir a figuras controversiales, personalidades de la televisión y creadores de contenido virales, lo que anticipa choques, polémicas y caracteres fuertes desde el primer momento.

Los participantes confirmados de La mansión VIP:



Carlos Alberto Fuentes,

Queen Buenrostro,

‘Suavecito’,

Eli Esparza,

Sol León,

Aldo Arturo,

Niurka Marcos (eliminada en la primera semana),

Katy Cardona,

Alfredo Adame,

Aida Victoria,

Jessica Sodi,

Maza Clan,

Rocío Sánchez del Río,

Bruno Espino (pareja de Niurka que salió con ella),

Agustín Fernández y

Naim Darrechi.

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Habitantes de ‘La mansión VIP’ / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué participante de La mansión VIP le besó los pies a Sol León?

Hace unas horas se vivió un momento curioso en La mansión VIP, y es que la fiesta del viernes por la noche dejó con ánimos encendidos a los participantes. Las copas se le subieron a la gran mayoría y esto fue lo que pasó.

Mientras los habitantes se encontraban en el jacuzzi, una escena captó la atención de la audiencia, Sol León ingresó al agua junto a los demás compañeros, de manera paralela, “Borjas”, el invitado más reciente del reality, le ch.... u .. pó los pies.

Las reacciones no se hicieron esperar, porque más allá de tratarse de una acción accidental, hubo una total intención de parte del influencer:



“Qué feo cómo se aprovechan de una mujer ebria”,

“Borjas es un enfermo, ojalá salga pronto” y,

“Ese mocoso es bien mano larga”.

Al momento no ha habido algún posicionamiento de la producción, siendo, por lo pronto, solo un momento que quedará para la memoria de esta primera edición de La mansión VIP.

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Como borjas le chupaba el pie a Sol, ES UN FETICHISTA #lamansíonvip #LaMansionVIP pic.twitter.com/W3M26WC9EW — ALAN SUNSHINE 🫧 (@zluxicat) April 25, 2026

¿Quién es Daniel “Borjas” y qué contenido hace?

Daniel Borjas, mejor conocido en redes sociales como ‘el Borjas’, es un creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León, que se hizo popular gracias a sus videos en TikTok e Instagram, particularmente con dinámicas de entrevistas en la calle.

En términos de alcance, Borjas se ha consolidado como uno de los influencers con mayor presencia en TikTok. Su cuenta @danielborjasmx supera los 7.8 millones de seguidores y suma más de 243 millones de “me gusta”, posicionándolo entre los creadores mexicanos más vistos dentro de su categoría.

Daniel Borjas se unió oficialmente al programa el 20 de abril de 2026, formando parte de una nueva etapa del show tras la salida de Niurka Marcos. Fue presentado como uno de los “Invitados” y se integró al Team Barullo, marcando así su debut en el mundo de los realities en vivo.

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