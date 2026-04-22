La mansión VIP: Producción quita los “tragos” a participantes tras mostrar de más frente las cámaras, VIDEO

El drama en La mansión VIP continúa, más allá de algunas peleas y momentos tensos entre habitantes, una nueva polémica envuelve al reality. Hace unas horas se les retiraron las bebidas a los participantes, todo por andar mostrando de más. Te contamos lo que pasó.

¿Quiénes son todos los participantes de La mansión VIP?

Hace algunas semanas HotSpanish, creador de La mansión VIP, compartió en entrevista con TVNotas los motivos que lo llevaron a seleccionar a los participantes de este reality:

Con varios se hizo una negociación millonaria. Desembolsé mucho dinero. Si les llegas al precio que ellos te piden, se pueden hacer cosas buenas. HotSpanish

La mansión VIP reúne a distintas figuras del entretenimiento, incluyendo influencers, creadores digitales, actores y cantantes. El elenco completo está integrado por:



Carlos Alberto Fuentes,

Queen Buenrostro,

‘Suavecito’,

Eli Esparza,

Sol León,

Aldo Arturo,

Niurka Marcos (eliminada la primera semana),

Katy Cardona,

Alfredo Adame,

Aida Victoria,

Jessica Sodi,

Maza Clan,

Rocío Sánchez del Río,

Bruno Espino (pareja de Niurka que salió con ella),

Agustín Fernández y

Naim Darrechi.

El ganador del reality obtendrá un premio de dos millones de pesos y los fandoms ya han comenzado a votar por sus favoritos.

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Habitantes de ‘La mansión VIP’ / Archivo TVNotas y redes sociales

¿La mansión VIP castigó a los participantes por mostrar de más frente a las cámaras?

Durante las últimas horas han circulado vídeos e imágenes, donde se observa a personas de staff de La mansión VIP retirar las bebidas alcohólicas del refrigerador. ¿Por qué sucedió?

Algunos usuarios comenzaron a señalar que durante la noche del martes, mientras tomaban, comenzaron a quitarse la ropa algunos de los habitantes, motivo por el que tuvieron que censurar y hasta cambiar las cámaras:



“Es que varios son muy mala copa”,

“Ahhh entonces eso fue cuando censuraron y mandaron a la VIP jajaja” y,

“Lo que no hacen en la fiesta de viernes lo hacen en lunes y martes”.

En una plática entre compañeros de cuarto, se escucha decir a una habitante “ Producción nos quitó todo el trago, nos lo están quitando, ahí están tres guardias quitándonos todo ”, señalaron.

A una de las habitantes se le escucha decir “ Aldo abre la puerta y muestra el chorizo ”, dando alguna referencia de lo que pudo molestar a la producción.

Aunque no hay un vídeo que muestre el momento exacto de los presuntos “encuerados”, la acción de la producción parece ser una forma de castigo.

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La producción de #LaMansionVIP les quito el alcohol a los participantes, porque se andaban desnudandose



pic.twitter.com/Ybeo1mGZhd — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) April 22, 2026

¿Qué polémicos momentos han habido en La mansión VIP?

No es la primera vez que algún habitante de La mansión VIP enseña de más, ya sea por accidente o de manera deliberada.

Aquí te enlistamos los momentos más polémicos en los primeros días del reality:



Naim Darrechi, exnovio de Yeri MUA, olvidó cerrar la puerta a la hora de ir al baño . En redes sociales se difundió el momento en el que muestra de más.

. En redes sociales se difundió el momento en el que muestra de más. Alfredo Adame y Jessica Sodi se dan tremendo beso en una dinámica tipo “semana inglesa”.

en una dinámica tipo “semana inglesa”. Katy Cardona, una famosa influencer, se maquillaba cuando un pequeño descuido dejó exhibido parte de su pecho .

. Ahora, este presunto “mal” comportamiento de los habitantes frente a las cámaras pudo repercutir en la decisión.

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